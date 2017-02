Fors hogere omzet voor woonwinkels in 2016

Brancheorganisatie INretail spreekt donderdag de verwachting uit dat het komende jaar de omzet met 5 procent zal groeien. De woonwinkels profiteren mee van de dynamiek op de woningmarkt en het positieve consumentenvertrouwen.

Gemengde zaken zagen hun omzet in 2016 met 15 procent stijgen. Tot deze categorie behoren woonwinkels met een gemengd assortiment. Keukenspeciaalzaken noteerden een omzetgroei van 10,2 procent. Daarna volgen slaapspeciaalzaken (omzetgroei van 8,5 procent), verkopers van woningtextiel (8 procent), keukenspeciaalzaken (7,2 procent) en meubelspeciaalzaken (4,9 procent).

Vooral woonwinkels in de grote steden in de Randstad profiteren van de stijging. De gemiddelde omzetstijging was in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag met 13,5 procent beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde. In de omliggende regio’s van deze steden bleef de omzet onder het landelijk gemiddelde.

Over het algemeen toonden ketens in het midden- en laagsegment de sterkste omzetgroei. Het mkb zag de omzet in 2016 met 5,2 procent stijgen en het grootwinkelbedrijf met 10,7 procent.