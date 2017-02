ENS Technology: 'Ik wil dat mijn kinderen opgroeien in schone lucht'

Wie: Lia van de Vorle

Onderneming: ENS (Environmental Nano Solutions) Technology

Werknemers: 25 (een gedeelte daarvan werkt ook voor een ander bedrijf van Van de Vorle, gericht op infectiepreventie)



Lia van de Vorle, die biotechnicus is, startte in 2008 met ENS Technology. Het bedrijf ontstond nadat haar was gevraagd of ze vanuit haar expertise iets kon doen aan de MRSA-bacterie die in 2007 en 2008 veel varkensboeren trof.



Schone lucht bleek een van de manieren om te voorkomen dat bacteriën zich konden verspreiden; de MRSA-bacterie verspreidt zich namelijk onder meer via stof, waaraan ziektekiemen zich hechten. Door stofdeeltjes uit de lucht te halen, werden ook de ziektekiemen weggehaald. "Inmiddels zijn we een beetje van de boerderij afgedwaald", aldus Van de Vorle.



Het bedrijf staat nu op het punt stedelijke gebieden te voorzien van schone lucht. "Wij hebben een systeem ontwikkeld dat met positieve ionisatie werkt", legt Van de Vorle uit. "Onze systemen zorgen ervoor dat fijnstofdeeltjes positief geladen worden, waardoor ze graag richting een geaarde plaat willen. De stofdeeltjes klonteren vervolgens op de plaat samen en hierdoor wordt fijnstof omgezet in grof stof, wat niet meer gevaarlijk is."

Schonere lucht

ENS Technology pakt op dit moment onder meer parkeergarages, openbare gebouwen, metrostations en treinstations aan. "Dat zijn namelijk plekken waar gedurende de dag een verhoogde concentratie fijnstof samenkomt", aldus Van der Vorle. "Omdat onze systemen weinig energie gebruiken, kunnen ze 24 uur per dag draaien. Ook als er geen verkeer is, wordt de lucht schoongemaakt."

De technologie zorgt, afhankelijk van het aantal systemen dat wordt ingezet, voor 10 tot 50 procent schonere lucht in het centrum van een stad. Lokaal is dat percentage nog hoger.



Het bedrijf praat in diverse landen over het schoner maken van de lucht. "Er zijn een heleboel orders in aanmaak. Mijn persoonlijke doel met het bedrijf is dat mijn kinderen en kleinkinderen opgroeien in schone lucht. Natuurlijk moet je fijnstof bij de bron aanpakken, daar zijn wij het helemaal mee eens. Maar tot daarvoor een oplossing is bedacht, moeten we iets anders doen."



De gemiddelde werkdag van Van de Vorle begint om 8.30 uur. Ze heeft naast ENS Technology nog een bedrijf in infectiepreventie, waaraan ze zo'n 10 procent van haar tijd besteedt. De rest gaat naar ENS Technology.



Er wordt veel vergaderd. "Ik ben een sterk voorstander van korte overleggen. Bij lange overleggen komt er meestal niet veel zinnigs uit. En ik ben ook erg voor conference calls, want dit bespaart reistijd en werkt veel efficiënter."



Van de Vorle is regelmatig buiten de deur te vinden. "In Nederland ga ik wekelijks het land in en ongeveer een keer per een of twee maanden ga ik naar het buitenland. Dat varieert van Duitsland tot China, India en Zuid-Korea."



Hoewel China bekendstaat om z'n luchtvervuiling, is er in het land volgens Van de Vorle veel aandacht voor schone lucht. "Kijk, schone lucht kun je niet kopen met geld. Dan kun je een Chinese multimiljonair zijn, maar als je naar buiten loopt, adem je dezelfde lucht in als een minder bedeelde Chinees. Dat geeft het gevoel dat we er met z'n allen iets aan moeten doen."

Buitenlands bezoek

Ook komen er regelmatig buitenlandse gasten op bezoek in Cuijk, waar het bedrijf gevestigd is. "Dan heb ik naast m'n gewone werkdag ook nog een avondprogramma. Meestal gaan we 's avonds uit eten met onze gasten, die uit landen als Frankrijk, Duitsland, Iran, India, Zuid-Korea en China komen."

ENS Technology heeft een "vlakke organisatie", aldus Van de Vorle. "We lunchen altijd met z'n allen. Bij een overleg zegt iedereen wat hij denkt. Tenminste, daar ga ik vanuit. Er wordt naar iedereen geluisterd, wat overigens niet wil zeggen dat overal iets mee gedaan wordt."

"Verder ben ik flexibel, tot bepaalde hoogte. Als er gewerkt moet worden, moet er gewerkt worden. En ik verwacht van iedereen een grote mate van zelfstandigheid."