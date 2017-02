Iers sportvoedingsbedrijf Glanbia neemt Body & Fit over

Naast Body & Fit neemt Glanbia ook het Amerikaanse Amazing Grass over. In totaal is er 181 miljoen euro gemoeid met de overnames. Welk deel daarvan voor de overname van Body & Fit wordt betaald, meldt Glanbia niet.

Het huidige management van Body & Fit blijft aan na de overname. Het bedrijf, dat in 1995 werd opgericht, heeft 190 medewerkers en is actief in de Benelux en Duitsland. Het belangrijkste distributiecentrum staat in Heerenveen.

Glanbia is wereldwijd marktleider op het gebied van sportvoeding. Het bedrijf is onder andere bekend van de eigen merken BSN en Optimum Nutrition. Glanbia, dat uit vier segmenten bestaat, is actief in 130 landen en heeft wereldwijd zesduizend werknemers. Jaarlijks zet Glanbia bijna 3,7 miljard euro om.

De transactie is ter goedkeuring voorgelegd aan de Nederlandse mededingingsautoriteiten en zal naar verwachting nog in de eerste helft van 2017 worden afgerond.