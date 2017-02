Drone Center Valkenburg open voor publiek en bedrijven

"Maar hier kunnen ook droneraces gehouden worden", vertelt Engelkes. "Dat is echt een opkomende tak van sport. Verder is er ruimte voor het opleiden van dronepiloten, die tegenwoordig een echt brevet moeten hebben. Maar een vader en zijn zoontje mogen ook langskomen met hun drone. We staan open voor publiek en bedrijven."

Het Drone Center speelt een faciliterende rol en geeft daarnaast ondersteuning bij bedrijfsvoering. "Veel startups hebben een grote focus op hun product, maar zijn minder goed in het doen van de belastingaangifte of het opstellen van arbeidsovereenkomsten", aldus Engelkes. "Dat soort ondersteuning kunnen ze bij ons krijgen."

Engelkes kwam op het idee voor een dronecentrum toen hij zag dat er nog goede infrastructuur was op voormalig vliegveld Valkenburg. "Ik heb geprobeerd dat te combineren met de drone-industrie. Tot nu toe zijn de reacties overweldigend. Vanuit bedrijven die willen testen, maar ook vanuit de fun-sector. Dan moet je dus denken aan het racen met drones."

Razendsnel

Zelf heeft Engelkes geen drone. "Mijn zoontje wel. Maar ik bemoei me hier ook niet met het besturen of ontwikkelen van een drone, ik ben echt van het faciliteren. Ik vind het allemaal heel interessant, maar ben waarschijnlijk niet slim, jong en technisch genoeg om op drone-gebied nieuwe dingen te kunnen ontwikkelen."

De mogelijkheden met drones zijn volgens Engelkes eindeloos. "Je kunt een drone over een akkerland laten vliegen en door temperatuurverschillen kun je dan zien of een plant goed groeit of niet. Vervolgens kun je kunstmest op de vierkante centimeter nauwkeurig gaan strooien. Verder zijn er vliegende rookmelders, spionagedrones en drones die rondvliegen als een vogel of libelle. De ontwikkelingen gaan razendsnel."

Volgens Engelkes is zijn testcentrum een uitkomst, aangezien de Nederlandse wetgeving rond drones nogal streng is en er veel onduidelijkheid is over wanneer en waar je mag vliegen. "Daardoor zijn er veel mensen die maar wat doen, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan."