Heldergroen: 'Tussen negen en zes moet het gebeuren'

Deze week bevragen we Sander Veenendaal, eigenaar van communicatiebureau Heldergroen in Haarlem naar aanleiding van het voorstel van de PvdA voor het recht op onbereikbaarheid van werknemers. Veenendaal vertelt over hoe hij het werk op zijn kantoor indeelt.

Een goede cultuur creëren op de werkvloer is één van de belangrijkste idealenvan Veenendaal. Hij heeft zelf een burn-out meegemaakt.

"We zijn begonnen met het plannen van vrije tijd, in plaats van het plannen van werk. Vanuit de gedachte dat je niet alleen maar leeft om te werken, maar werk wel een supercool onderdeel is van je leven."

06-nummers

Zo worden er geen 06-nummers gegeven aan klanten en hebben mensen geen laptop van de zaak, onder meer om te voorkomen dat men ’s avonds doorgaat met werken. Én belangrijk: tussen 09.00 uur en 18.00 uur moet het gebeuren.

"Om twee over negen hebben wij als team een kick-offmeeting. We stellen elkaar een ontregelende vraag Daarna vragen we elkaar wat gisteren je prioriteit was, of je die hebt gehaald en wat de prioriteit is voor vandaag. En dan gaan we aan de slag."

Knallen

En dit laatste deel betekent dat ook letterlijk. "Tussen negen en zes gaan we ontzettend knallen. We gaan voor een serieus resultaat binnen die tijd. En om zes uur gaan de tafels omhoog en dan is het klaar."

"Wat je de laatste jaren ziet gebeuren onder druk van technologie is dat mensen overal en altijd werken. In sommige situaties werkt dat ook, dat is duidelijk. Voor sommige bedrijven lijktdat het gouden ei: minder werkplekken, minder files, meer flex. Maar in veel gevallen leidt het alleen maar tot verwatering van je tijd en aandacht en dus tot minder kwaliteit. Mijn ideaal is simpel. Onverdeelde focus leidt natuurlijk tot betere resultaten."

Lees ook andere interviews in de rubriek