'Ambassade is 'first stop' voor informatie over ondernemingsklimaat Iran'

Dit zegt Susanna Terstal, ambassadeur in Iran, naar aanleiding van de ambassadeursconferentie. "We kunnen aangeven in welke sectoren groei zit en we kunnen informeren over de hindernissen."

Volgens Terstal is er enorme belangstelling vanuit het Nederlandse bedrijfsleven om in Iran, een land met tachtig miljoen inwoners, te ondernemen.

Volgens Iraanse cijfers is de handel van Iran naar Nederland, na het opheffen van de sancties vorig jaar, drie tot vier keer groter geworden. De handel van Nederland naar Iran steeg met 70 procent. De ambassadeur benadrukt dat handelscijfers maar een deel van de realiteit weergeven. Verschillende bedrijven doen ook investeringen in bijvoorbeeld joint ventures met Iran.

"Gister was de bedrijvendag van de ambassadeursconferentie en ik geloof dat tijdens het speeddaten er voor Iran de meeste belangstelling was. Ik had drie keer zoveel speeddates kunnen hebben. En bij die bedrijven zaten een paar die hele goede kansen hebben op de Iraanse markt."

Handelsmissie

Terstal geeft het voorbeeld van een mkb-bedrijf dat zich specialiseert in intelligent baggeren en meereisde via een handelsmissie. Het concern werd door de ambassade geïntroduceerd bij het ministerie van Energie in Iran.

Zes maanden later gaf het bedrijf nog een presentatie over het baggeren bij dammen en inmiddels wordt er onderhandeld over een contract. "Dan zie je heel duidelijk dat de introductie door de ambassade op hoog niveau ervoor zorgt dat zo’n bedrijf verder kan in zo’n land."

De bedrijven die al de ambassade hebben opgezocht, hebben vaak hele algemene vragen, maar soms zijn er bedrijven die al veel specifieker zijn. "Sommigen willen iets weten over de politieke situatie, hoe stabiel het land is. Anderen willen weten wat de ambassade kan doen, of een partnerscan mogelijk is en wie de goede partners in Iran zijn." Tijdens de speeddate kreeg de ambassadeur de vraag hoe het betaalgedrag van Iraniërs is. Het antwoord: Als je eenmaal een deal hebt, dan houden mensen zich aan hun afspraken.

Goede contacten

"Wij kennen ook heel veel mensen in Iran en het gaat ook om goede contacten. Als je als bedrijf binnenkomt in een land met 80 miljoen inwoners, dan is het niet altijd duidelijk met wie je moet spreken en daar kunnen wij wel hele goede tips voor geven."

Volgens de ambassade zijn er vier sectoren die het meest kansrijk zijn voor activiteiten in Iran. "In een land als Iran is dat natuurlijk de energiesector, maar dat is ook heel duidelijk de landbouw, de watersector en de tuinbouw. Daarvan merken wij dat Iran heel graag met Nederland wil samenwerken en Nederland kennis in huis heeft die het heel goed kan doen op de Iraanse markt."