Nieuw distributiecentrum online marktplaats vidaXL levert 400 banen op

Het complex met een oppervlakte van ruim honderdduizend vierkante meter betekent circa vierhonderd extra banen voor de provincie Limburg, is vrijdag bekendgemaakt. Het gaat zowel om logistieke functies als werk bij de klantenservice.

VidaXL is naar eigen zeggen een van Europa’s snelst groeiende online retailers. In 2016 behaalde het bedrijf een omzet van ruim 175 miljoen euro, ruim 50 procent meer dan een jaar eerder. Het assortiment van vidaXL bestaat uit tal van artikelen op het gebied van wonen, tuinieren, klussen, wellness en fitness.

Het bedrijf werkt in Nederland nu nog vanuit een distributiecentrum in Venray, waar circa 250 mensen werken. Die zullen ook verhuizen naar de nieuwbouw. De eerste paal van de vestiging in Venlo gaat in februari de grond in en het geheel kan naar verwachting aan het einde van dit jaar in gebruik worden genomen.

Het sinds 2008 bestaande vidaXL telt momenteel in totaal zo'n zeshonderd medewerkers, verspreid over bijna dertig landen.