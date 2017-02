Pop-upwinkel beginnen? Zo pak je dat aan

Hoe bepaal je of een pop-upwinkel opzetten een goed idee is en hoe pak je dat vervolgens aan? Bram Loggers van Leegstandsbestrijding.nl, die een scriptie over pop-upwinkels schreef, geeft tips.

Bepaal welk doel je met je pop-upwinkel nastreeft

Denk eerst na over wat je met je pop-upwinkel wilt bereiken. "Wil je reclame maken, bijvoorbeeld voor je webshop, dan heb je behoefte aan veel voorbijgangers. Is je doel een sample sale te houden dan is bereikbaarheid en parkeren belangrijker."

Maak een bedrijfsplan

"Schrijf je doelstelling en ook een inschatting van je kosten en baten voor jezelf uit in een plan", adviseert Loggers. "Als dit plan alleen maar uitkomt als je geen huurlasten hebt, bedenk dan of je er überhaubt mee door moet gaan."

"Zo’n bedrijfsplan helpt je ook om eigenaren van panden te verleiden met jou in zee te gaan. Eigenaren gunnen hun pand eerder tijdelijk aan iemand die met een goed bedrijfsplan komt. Gelukzoekers die iets willen proberen, zonder huur, daar houden ze niet van. Het kost ze alleen maar veel tijd."

Op internet vind je diverse aanbieders van beschikbare panden

Als je je doel in kaart hebt gebracht, kun je op zoek gaan naar een geschikte ruimte. "Op internet kun je diverse aanbieders van beschikbare panden vinden, bijvoorbeeld op funda in business. Het beste werkt het door je eigen ondernemersoog te laten vallen op een gebied of straat. Daar ga je dan langs en maak je een praatje. Zo test je of er vraag naar je product is en hoor je ook wel of er ergens een geschikt pand is. Je kunt dit ook uitbesteden."

Wat een redelijke huurprijs is, hangt volgens Loggers erg af van de locatie die je op het oog hebt. "Prijzen voor pop-upwinkels in de Amsterdamse Negen Straatjes zijn volstrekt onvergelijkbaar met die voor een lege autoshowroom."

Kijk goed naar de bestemming van het pand

Er zijn verschillende regels en wetten waar je als ondernemer tegenaan kunt lopen, waarschuwt Loggers.

"Je moet goed (laten) kijken naar de bestemming van het pand. Zo mag je niet zomaar overal een partijenverkoop houden. Ook moet je voldoen aan allerlei wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van brandweer- en bouwkundige eisen. Drank en horeca is iets waarmee je goed moet opletten."

Verwacht niet dat je veel geld gaat verdienen aan je pop-upwinkel

Een pop-upwinkel levert vooral naamsbekendheid op en direct contact met klanten. "Je moet niet verwachten dat je veel geld gaat verdienen. Daarvoor zijn de kosten meestal te hoog, denk aan inrichting en afbouw, vergunningen, personeel en automatisering."