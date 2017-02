Holland Water: 'Het koffieapparaat staat letterlijk naast mijn kamer'

Wie: Leo de Zeeuw

Onderneming: Holland Water

Werknemers: 15

Leo de Zeeuw startte in 2004 met Holland Water en is inmiddels actief in zo’n vijf landen waaronder de Verenigde Arabische Emiraten. Het concern plaatst haar systemen onder andere bij ziekenhuizen, hotels en wooncentra en heeft in totaal zo’n 350 systemen geplaatst die online worden gemonitord.

Kwart voor zeven ben ik op kantoor. “Dat is eigenlijk voor de meute. Dan heb ik een uurtje de tijd om in ieder geval de mails weg te werken waar ik een dag geleden niet aan toe kwam of die in de nacht kwamen.”

Vaste rituelen? "Ik ben niet zo heel erg van de vaste rituelen, maar meestal is het inderdaad koffie en even door het nieuws bladeren dat mij aangaat. En ik zit met mijn kamer letterlijk naast het koffieapparaat, dus als de mensen binnendruppelen, dan komt iedereen wel even langs om gedag te zeggen of om te vertellen wat er de dag ervoor gebeurd is."

Is de plek van die kamer tactisch? "Dat is wel een deel tactiek inderdaad omdat het wel prettig is om iedereen te spreken, niet alleen ’s ochtends, maar ook door de dag heen. Soms is dat wel wat onrustig natuurlijk, maar vaak biedt het voor mij alleen maar voordelen. Het is een relatief klein clubje en dan is het wel fijn als je elkaar regelmatig spreekt."

Structuur

Om structuur in de werkdag te brengen, heeft De Zeeuw een assistent die de afspraken voorbereidt. "Juist omdat je zo’n klein bedrijf bent, wordt het vrij snel chaotisch. En zo willen wij niet te werken, wij proberen wel gestructureerd te werken om te voorkomen dat het alle kanten opschiet. Daar hebben we computersystemen voor, maar ook met mijn collega’s probeer ik dat zoveel mogelijk strak te zetten."

Die structuur in het relatief kleine bedrijf is belangrijk. "Omdat het allemaal zo informeel gaat, wordt er nog wel eens vergeten om dingen op schrift te zetten of om dingen voor te bereiden. Kijk, voor binnenlandse activiteiten is dat vaak wel op te lossen, maar als je in het buitenland actief bent, dan moet het wel goed georganiseerd zijn, want anders heb je een systeem in het buitenland dat niet goed functioneert en dit brengt dan onnodige onrust met zich mee."

Proces

De Zeeuw beroept zich erop dat het proces rond het systeem erg goed begeleid wordt. "Als een klant een bepaalde kraan nooit openzet, dan gaat ons systeem ook goed zijn werk niet doen. Dus je moet bepaalde zaken binnen zo’n hotel of ziekenhuis wel goed uitvoeren. Het is belangrijk dat het hele proces rond dat systeem zelf goed begeleid wordt en daar gaan wij wel vrij ver in. Want een klant zal ons er snel op aankijken als er alsnog legionella wordt gevonden."

Holland Water is nu vooral bezig met de uitbreiding naar het buitenland, met behulp van het Oranje Handelsmissiefonds. Zo zijn er in de afgelopen twee jaar meer mensen bij gekomen, ook op organisatorisch vlak. Voor De Zeeuw betekent dit dat hij veel meer bezig is met de grote lijnen.