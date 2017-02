‘We hadden veel eerder de boer op moeten gaan voor investeerders’

Jonker wordt de directeur voor de activiteiten op het Europese continent van het concern.

Verander je nu van een ondernemer in een werknemer?

"Als je het heel strikt neemt, is dat zo op papier. In de praktijk zal het reuze meevallen. Het is wel zo dat de twee organisaties goed bij elkaar passen. Beide bedrijven hebben een ondernemend karakter. Dat is ook altijd zo geweest voor mensen die bij Ticketscript en bij Eventbrite werken."

Voor jou als ondernemer is het een stukje zelfstandigheid waar je vaarwel tegen zegt

"Dat is wel zo, maar het is niet de intentie geweest om Ticketscript een omgeving te laten zijn voor mij als ondernemer om maar vast te houden aan mijn zelfstandigheid. Dat kan op een heleboel manieren en vormen en met andere bedrijven. Met Ticketscript hebben we altijd ingezet op het groeien, daar hebben we ook kapitaal voor aangetrokken en dan weet je dat je een bepaalde richting kiest.

En als er dan een kans voorbij komt die aantrekkelijk is voor alle stakeholders, dan moet je die grijpen. En als ik zeg stakeholders, dan heb ik het niet alleen over aandeelhouders, maar ook over de mensen in de organisatie en de klanten."

Is het moeilijk om die vrijheid op te geven?

"Dat is misschien iets dat nog gaat komen, maar dat heb ik niet zo ervaren. Ik kijk er gewoon naar uit om met die club hard aan de slag te gaan."

Jullie zijn tien jaar onafhankelijk geweest. Waarom nu opeens een verkoop?

“Het is inderdaad een lange tijd geweest. We hebben er in het laatste kwartaal uitgebreid bij stilgestaan. Dat tienjarig bestaan was formeel in december. We vonden dat een mijlpaal op zich. Ik denk dat het toeval is dat dat nu samen komt."

“Het is niet zozeer dat we heel specifiek hebben gekeken naar dit moment dat we nu overgenomen wilden worden. We hebben gekeken naar alle mogelijkheden die er waren om onze business verder te laten groeien en dit is eruit gekomen.”

Wat was je grootste les qua ondernemen in de laatste tien jaar?

"Als ik er één ding wil uitpikken wat essentieel is geweest voor mij, maar ook voor een groep andere mensen, dan is het toch dat geloof houden in wat je probeert te doen en te realiseren. En vooral vol te houden en vertrouwen erin te houden. Want het is natuurlijk over de jaren een grote uitdaging. Ik denk dat wat wij goed hebben gedaan is onze eigen koers te hebben gevaren."

Wat was voor jouw het moeilijkste moment in die tien jaar?

"Het moeilijkste is toch het uitbreiden van je business naar andere landen. Je thuismarkt ken je toch zoveel beter en op een natuurlijke manier. Dan is zakendoen in het buitenland toch een stuk moeilijker. Dat is ook iets dat me altijd is bijgebleven tot de dag van vandaag. Dat blijft een moeilijke uitdaging, maar wel een hele leuke.

Je hebt hier toch wel over heel voor de hand liggende dingen zoals taal en cultuur, die het in je eigen land makkelijker maken en in het buitenland gewoon moeilijker. Je hebt een extra barrière in je communicatie naar die doelgroep toe. En, ook al spreek je de taal goed, er is een barrière als het gaat om een cultureel verschil bij het aannemen van mensen en de beslissingen die je daarin neemt."

Wat zou je anders hebben gedaan?

"Ik denk als we helemaal teruggaan naar het begin, met wat je nu weet en hoe het gegaan is, hadden we het nog wat grootser kunnen aanpakken. Dat bedoel ik niet arrogant, maar ik denk dat met de wetenschap hoeveel kapitaal er beschikbaar is voor partijen die disruptive zijn en enorme groeimogelijkheden hebben, dan denk ik dat we daar veel eerder mee de boer op hadden moeten gaan om investeerders uit Londen of zelfs Silicon Valley te benaderen. Niet dat we ontevreden zijn. We zijn uiteindelijk ver gekomen, maar dat had sneller gekund. Of het nu dan beter was geweest, was nog maar de vraag natuurlijk."