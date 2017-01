Forse schadepost dreigt voor pluimveehouders

De eieren moeten dan als scharrelei de schappen bij supermarkten in en dat scheelt enkele centen per ei. Gerekend voor de hele sector lopen sommige schattingen op tot miljoenen schade per week.

"Maar het is de vraag of dat nodig is", legt Alex Spieker, beleidsmedewerker bij pluimveekoepel Avined, uit. "Het hangt er heel erg vanaf hoe de markt hiermee omgaat." Vanaf 2 februari zitten een groot deel van de kippen langer dan twaalf weken binnen.

De sector is van plan om bij de eieren die niet meer als vrije uitloop verkocht kunnen worden, uit te leggen wat er aan de hand is. ”We gaan aangeven dat deze eieren nog steeds dezelfde eieren zijn.” Maar veel hangt af van hoe supermarkten en consumenten ermee omgaan, vertelt Spieker.

Prijsafbreuk

"Niemand wint erbij als we nu een enorme prijsafbreuk krijgen. Je kan zeggen dat de consument er garen bij spint, want die krijgt een goedkoper eitje, maar er zit een keerzijde aan. Als dit lang blijft duren dan betekent dat een hele zware slag voor verduurzaming en voor het produceren van maatschappelijk verantwoorde producten."

"Ik wil niet meteen zeggen dat bij de eerste de beste tegenslag er bedrijven gaan omvallen, maar het betekent wel iets voor het vertrouwen."

Gevolgen

Het duurt sowieso nog enkele weken voordat in de schappen de gevolgen te merken zijn. De eieren die nu gelegd worden zijn nog drie weken te verkopen als vers. Ook zijn er geïmporteerde kippen die langer buiten zijn geweest en waarvan de eieren nog verkocht mogen worden als vrije-uitloopeieren.

"Daardoor duurt het nog aan aantal weken voordat de voorraad eieren op is. Je ziet dus een heel langzaam verloop zodat het niet direct op 2 februari in de winkel leeg zal zijn, maar dat het pas over een paar weken in de schappen te zien zal zijn."

"Zodra het mogelijk is, gaan de kippen wel naar buiten, maar het hangt ervan af hoe de dreiging wordt ingeschat door deskundigen."