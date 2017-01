Deze stappen onderneem je bij het opbouwen van een netwerk

NU.nl stelde in samenwerking met ondernemerscoach Navien Bansi een aantal tips op. Bansi geeft onder meer acquisitietrainingen en helpt ondernemers met het opbouwen van een netwerk.

Ga met zelfvertrouwen naar een netwerkbijeenkomst

"Zorg dat je in aanloop naar een netwerkbijeenkomst genoeg zelfvertrouwen hebt, anders kun je net zo goed thuisblijven", stelt Bansi. "Als je niet tevreden bent met jezelf, moet je daar eerst aan werken. Duik bijvoorbeeld de sportschool in of ga hardlopen."

Stel een duidelijk doel op

Ga voor jezelf ook na wat je wil bereiken met een netwerkbijeenkomst. "Je moet niet denken dat je meteen nieuwe opdrachten gaat scoren, dus probeer in eerste instantie gewoon contact te leggen met zoveel mogelijk mensen. Houd daarbij in je achterhoofd dat jouw droomklant waarschijnlijk in het netwerk zit van een van de personen die je tegenkomt."

Nodig zelf mensen uit voor een event

"Als er een event is; nodig mensen uit je eigen netwerk uit. Dat kunnen cliënten zijn of andere ondernemers. Ten eerste val je dan tijdens het event op, omdat er steeds mensen naar je toe komen. Dat geeft een soort autoriteit. Ten tweede kun je elkaar in contact brengen met anderen. Mijn motto is: zorg ervoor dat je plezier hebt met z'n allen."

Toon interesse in de ander

Volgens Bansi moet je niet bang zijn om in te breken in een gesprek. "Mensen vinden dat eng, maar uiteindelijk is netwerken en met anderen praten wel waarvoor je komt."

"Ik vraag iemand altijd eerst naar zijn verleden, vervolgens naar wat hij nu doet en dan naar waar hij over twee of drie jaar denkt te staan. Je krijgt dan een interessant gesprek, omdat je de ander de kans geeft over zichzelf te praten. Je kunt afsluiten met het uitwisselen van visitekaartjes."

Houd contact na de netwerkbijeenkomst

"Zelf maak ik na een netwerkbijeenkomst met iedereen van wie ik een visitekaartje heb gekregen een connectie via LinkedIn. Ook stuur ik iedereen een persoonlijk bericht, gevolgd door een relevant artikel en misschien later een uitnodiging om even koffie te drinken en een zakelijk voorstel te bespreken."

"Mensen met wie je zelf geen zaken kunt doen, kunnen wel fungeren als ambassadeurs. Zij hebben wellicht jouw droomklant in hun netwerk. Aan deze ambassadeurs kun je bijvoorbeeld laten weten dat je een fijn gesprek met ze hebt gehad en dat je het graag hoort als zij iemand kennen die voor jou interessant zou kunnen zijn."

Blijf zichtbaar

"Van sommige relaties weet je dat je ze weer tegenkomt op nieuwe bijeenkomsten. Maar je kunt jezelf ook zichtbaar maken via social media; door zelf dingen te delen of door te reageren op posts van anderen."

Wees niet te kieskeurig

"Wees niet te kieskeurig bij het uitkiezen van een netwerkbijeenkomst. Het is een gevoelskwestie; je zou ze allemaal een keer moeten proeven", vindt Bansi.

"Ik heb aan elk event wel wat gehad. Het is wat je er zelf van maakt. Als het saai was, zat jij waarschijnlijk niet lekker in je vel. Alle gelegenheden waar veel mensen komen, kunnen interessant zijn. Overal lopen potentiële klanten of ambassadeurs rond."