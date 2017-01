'Eberhardpost betekent misschien ons faillissement, maar dat is dan maar zo'

"Ik las dat Van der Laan ongeneeslijk ziek is", vertelt Omapost-oprichter Wilbert van de Kamp over het initiatief. De burgemeester bracht vrijdag naar buiten dat hij uitgezaaide longkanker heeft.

"Toen werd via Twitter de vraag gesteld of wij er niet voor konden zorgen dat gebruikers van onze app hem een kaartje kunnen sturen. Ik dacht meteen: waarom niet? Het is fijn als je iemand die ongeneeslijk ziek is op zo'n manier een hart onder de riem kan steken."

Van de Kamp overlegde vrijdag met zijn team, waarna developers het hele weekend hebben besteed aan het bouwen van de nieuwe functionaliteit. Eberhardpost zit in een update van Omapost die dinsdag of woensdag beschikbaar komt.

Gratis versturen

In de app kunnen mensen zelf een afbeelding kiezen en een tekst schrijven. Het kaartje wordt vervolgens geprint en verstuurd. Omapost neemt de verzendkosten voor eigen rekening. "Ik weet niet of dat slim is", aldus Van de Kamp. "Maar ik zou het belachelijk vinden om over de rug van Van der Laan geld te verdienen en ik wil me niet laten leiden door angst om failliet te gaan."

"Ik hoop eigenlijk dat mensen die Van der Laan een kaartje sturen, ook even wat naar hun eigen ouders of grootouders sturen. Als zo'n 25 procent dat doet, komen we denk ik wel uit de kosten."

Van de Kamp is zelf overigens geen Amsterdammer. "Ik heb er wel een jaar gewoond, maar woon nu in Noord-West Groningen. Veel vrienden van mij wonen wel in Amsterdam. Ik vind Van der Laan echt een voorbeeld voor andere burgemeesters."