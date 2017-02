Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Vanaf maandag kunnen ondernemers in de bouw terecht op de BouwBeurs 2017 in de Jaarbeurs in Utrecht. Het thema is dit jaar 'Voor mensen die het gaan maken'. Op het programma staat onder meer de uitreiking van de Nederlandse Bouwprijs. Ook is er een debat over duurzame inzetbaarheid in de bouw- en infrasector en zijn er excursies langs grote bouwprojecten rond de Jaarbeurs, waaronder informatiecentrum CU2030 in het nieuwe stadskantoor van Utrecht. De beurs duurt tot en met 10 februari. Genodigden mogen gratis naar binnen. Aan de kassa kost een toegangskaartje 35 euro, online 25 euro.

Maandag opent ook het Drone Center Valkenburg zijn deuren. Het centrum is gevestigd op voormalig vliegveld Valkenburg. Volgens initiatiefnemer Jeroen Engelkes hebben uiteenlopende bedrijven een groeiende behoefte aan locaties waar zij kunnen testen, racen en trainen met drones. Startende drone-ondernemers kunnen ondersteuning krijgen op het gebied van bedrijfsvoering, communicatie en fiscale en juridische zaken.

Dinsdag gaat een economische missie naar Oost-Duitse deelstaten van start met minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen.Tot en met 10 februari trekt een stoet bedrijven door de deelstaten Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen. De focus ligt op fotonica, halfgeleiders, biobased chemie en water. Tegelijkertijd brengen koning Willem-Alexander en koningin Máxima een werkbezoek aan de drie deelstaten.

Dinsdag maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend wat in 2015 de meest waardevolle exportproducten waren. Aan welke goederen verdient Nederland het meest via de export? Eerder liet het statistiekbureau weten dat aardolieproducten zoals benzine, diesel en stookolie de afgelopen tien jaar steeds belangrijker zijn geworden voor de Nederlandse export. Ook gespecialiseerde machines en bereide voedingsmiddelen, zoals babymelkpoeder, zitten in de lift.

Donderdag presenteert het Havenbedrijf Rotterdam zijn jaarcijfers over 2016. In het eerste half jaar nam de overslag van het havenbedrijf af met 3 procent, hoewel de hoeveelheid verwerkte olieproducten wel redelijk op peil bleef. De afhandeling van kolen, ertsen en containers bleef wel achter.

Op vrijdag publiceert het CBS gegevens over het aantal faillissementen in januari. In 2016 daalde het aantal bedrijven dat op de fles ging naar het laagste niveau sinds 2008. Er gingen in totaal 4.396 bedrijven en instellingen over de kop, bijna een vijfde minder dan in het voorgaande jaar. In de bouwnijverheid was de afname dankzij het herstel op de woingmarkt het sterkst, zowel absoluut als relatief gezien.

Op zaterdag en zondag vindt in de Jaarbeurs Utrecht de E-bike Xperience plaats. Op de beurs worden veertig merken e-bikes gepresenteerd, uiteenlopend van e-mountainbikes tot speed pedelecs. E-bikes zijn steeds een steeds populairder vervoermiddel voor woon-werkverkeer. Werkgevers kunnen ervoor kiezen voor hun personeel elektrische fietsen te leasen.

En voor als je het deze week gemist hebt, lees dan nog ons interview met Frans Jonker terug. Na tien jaar houdt voor hem het ondernemersavontuur op. Hij vertelt er openhartig over aan NU.nl.