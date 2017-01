Tips om je bedrijfswebsite te optimaliseren voor de mobiele gebruiker

"Je kunt niet meer zeggen: 'dit is voor mij niet relevant'. Mobiel is het belangrijkste kanaal", aldus De Leij. Zij werkte als productontwikkelaar onder andere aan de mobiele strategie van Jumbo, ABN Amro, NU.nl en Air France-KLM. Momenteel is De Leij werkzaam bij Marktplaats.

Deze maand verscheen het boek Mobiele eenheid, waarin De Leij ondernemers tips geeft om hun onderneming klaar te maken voor het mobiele tijdperk. NUzakelijk neemt een voorproefje op het boek, en zet samen met De Leij zeven tips op een rij.

Duik er eens in

Ga om te beginnen na hoe mobiel op dit moment wordt gebruikt op jouw website. Google Analytics biedt bijvoorbeeld inzichten over of mensen via mobiel of desktop de site binnenkomen. De Leij: "Waar komen ze binnen? Wat doen ze? Hoe is de verhouding tussen mobiel en desktop? Duik er eens in en bedenk vanuit daar waar de klant behoefte aan heeft."

Maak de mobiele website gebruiksvriendelijk

De mobiele website moet gebruiksvriendelijk zijn. Alle functies moeten volledig werken op de mobiel, maar ook alle inhoud van de desktopwebsite moet mobiel toegankelijk zijn. Op dat laatste punt wordt de plank nog weleens misgeslagen, merkt De Leij. "Kleinere bedrijven hebben vaak nog een uitgeklede versie van de website voor mobiel. Dat kan in deze tijd echt niet meer."

Houd ook rekening met de 'fysieke' bediening van de site. "Op je mobiel heb je geen muis, maar vingers. Plaats daarom geen knoppen op plekken waar de scrollende vingers per ongeluk kunnen tappen". Voor de gebruiksvriendelijkheid is het ook van belang om de knoppen groot genoeg te maken.

Zorg voor snelheid

Snelheid is erg belangrijk, zegt De Leij. "Als de site niet snel genoeg laadt, zijn mensen zo weg. Met name de perceptie van snelheid doet er toe. Begin dus met het laden van de content, en laadt bijvoorbeeld plaatjes later in." Ook het onderscheid tussen het soort verbinding kan van belang zijn. "Je kunt je techneuten de website zo laten instellen dat hij 'weet' of de consument op 3G zit of op wifi. Afhankelijk daarvan worden de afbeeldingen in hoge of lagere kwaliteit gestuurd."

Maak je mobiele website 'Googlevriendelijk’

Google is al jaren bezig om mobielvriendelijke websites te bevorderen, maar wordt er dit jaar strenger in. De mobiele website wordt het startpunt van de index die Google gebruikt. Zorg dus dat de website 'Googlevriendelijk' is.

Dat wil onder andere zeggen dat alle elementen snel moeten laden op mobiel. De Leij: "Alleen websites die sneller laden dan twee seconden, verdienen bij Google een positieve beoordeling." Daarnaast gelden alle punten die bij gebruiksvriendelijkheid zijn genoemd, ook als criterium bij Google.

Vergeet je kernwaarden niet

Zorg dat de kernwaarden van je bedrijf ook op de mobiele site vertegenwoordigd zijn. Staat je bedrijf bekend om de snelheid? Dan moet de site ook snel zijn. Staat klantenservice hoog in het vaandel? Zorg dan dat die ook via de mobiele website goed bereikbaar is. De Leij: "Dat was bijvoorbeeld van groot belang toen ik de app voor Jumbo ontwikkelde. Zij adverteren met hun 'zeven zekerheden'. Het zou gek en ontactisch zijn als die zekerheden dan via de app ineens niet gelden."

Locatie

Heb je dit allemaal onder de knie? Dan wordt het echt leuk, zegt De Leij. "Omdat mensen hun mobiele telefoon altijd en overal meenemen, kun je targetten op locatie. Zo kun je advertenties nauwkeurig afstellen en bijvoorbeeld locatiegebonden aanbiedingen doen realiseren."

Een app is vaak niet nodig

"Hoe leuk het ook is om in de kroeg te zeggen dat je een app in de AppStore hebt staan, het is bijna nooit nodig", zegt De Leij. Alleen bij dagelijks frequent en loyaal gebruik van jouw dienst, content of product, is een app nuttig. Het is nuttiger en goedkoper om voor een goede, mobielvriendelijke website te gaan.