Weerribben Zuivel: 'De sector groeit enorm, we willen een goed gevoel bij voedsel'

Deze week bevragen we Klaas de Lange, eigenaar van de Overijsselse biologische zuivelboerderij Weerribben Zuivel over de flinke groei van de biologische agrarische sector in Nederland.

Zowel de biologische landbouw als de veestapel is in de afgelopen vijf jaar gegroeid, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder deze week. De biologische melkveesector is met 54 procent gegroeid. Vooral het aantal biologische koeien en geiten is toegenomen.

Het bedrijf van De Lange bestaat uit zuivelboerderij ‘Klein Nederland’ en een kleinschalige zuivelfabriek, gelegen aan de rand van natuurpark de Weerribben.

"De biologische melkveesector groeit enorm", zegt De Lange die vorig jaar 40 procent groei noteerde. "We merken dat er een andere mindset is ontstaan: mensen willen een goed gevoel hebben bij voedsel."

Waarom kiest uw bedrijf voor biologisch?

"Onze boerderij is een echt familiebedrijf en bestaat al meer dan honderd jaar. In onze melkveehouderij wordt al sinds de jaren tachtig biologisch geproduceerd. Het is voor ons een onderscheidende factor geworden die we van a tot z wilden doorvoeren. Dat komt mede omdat we in een prachtig, maar kwetsbaar natuurgebied ondernemen dat we graag willen behouden. Sommige boeren zullen dat zien als een beperking van hun mogelijkheden, wij vinden het een voorrecht. We wisten dat als we hier wilden ondernemen, dat het in harmonie met de omgeving moest zijn. We beheren daarom ook stukken grond voor Staatsbosbeheer en laten ons vee er zo nodig grazen. We leveren mest aan medeboeren in de omgeving, zij geven er ons veevoer voor terug. Er is een mooie synergie ontstaan."

Er komt veel kijken bij een biologische onderneming, hoe bent u begonnen?

"In de jaren negentig begonnen we naast de melkveeteelt ook met het verwerken van de melk tot zuivel zoals yoghurt, kwark, kaas, vla en room. We willen controle over de hele keten: van gras tot glas, van koe tot distributie. We melken zelf, produceren zelf en doen bijvoorbeeld de voorraadplanning voor onze verkopers. Daarmee kunnen we de versheid van onze producten garanderen: vandaag gemolken is morgen in het schap. Onze vrachtwagens rijden 's nachts om dat te laten slagen. We zijn heel klein begonnen met de productie in een hooischuur, nu is dat een aparte locatie geworden. We zijn een bescheiden speler. De schappen van Albert Heijn kunnen we niet vullen, maar dat is ook niet ons doel. We willen niet te veel toeters en bellen. Biologische producten moeten puur zijn, zonder chemische toevoegingen. Dat maakt de productie lastiger en duurder. Toch doen we het anders dan bijvoorbeeld Campina, omdat we geloven dat pure voeding cruciaal is voor onze gezondheid. We merken ook dat steeds meer mensen hier bewust mee bezig zijn."

De biologische melkveesector groeit, wat merkt u daarvan?

"Onze verkoopcijfers groeiden in 2016 met 40 procent. Dat was voor ons, als boerderij met 45 medewerkers en 260 koeien, spectaculair! Komend jaar breiden we uit met een nieuwe productiefaciliteit. Dit jaar zal de groei mede hierom minder groot zijn, verwachten we. De groei is naar mijn mening in lijn met de veranderende houding van mensen ten opzichte van voeding. We willen een goed gevoel bij ons eten. Het moet gezond zijn en ook gezond gemaakt worden. Weerribben Zuivel probeert hierin ook te innoveren. We haalden alle suikers uit onze vruchtenyoghurt en introduceerden een nieuw type melk voor mensen die lactose-intolerant zijn. We merken de groei uiteraard ook in toegenomen concurrentie, maar tegelijkertijd hebben we een uitdijend klantenbestand dat gelooft in onze werkwijze en producten. We vinden nieuwe klanten in horecabedrijven die aandacht willen schenken aan een goed verhaal achter een product. Daar hebben wij boeren het naar mijn idee een beetje laten liggen. Nederlandse boeren zijn de beste van de wereld, maar we hebben te veel met de rug naar de consument gestaan. We moeten meer vertellen over onze producten en vertellen dat we er trots op zijn."

