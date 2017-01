Binnenstad Amsterdam ziet 'goede groei' in omzet

De omzet van de winkels buiten het centrum groeide in 2016 sneller met 6 procent. In 2015 was dat nog 5 procent.

Restaurants en cafés in het centrum wisten de omzetgroei in 2016 te handhaven ten opzichte van het jaar daarvoor met een toename van ruim 5 procent. Buiten het centrum groeide de omzet van de horeca met 8 procent.

Bedrijven in de dienstensector deden met name in het centrum van Amsterdam goede zaken met een omzetgroei van 8 procent in het afgelopen jaar. Ruim 1 procentpunt meer dan in de rest van de gemeente, aldus het CBS.

Ondernemers

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Vereniging Amsterdam City, de bedrijvenvereniging van de Amsterdamse binnenstad. "We zien Amsterdam nog steeds groeien als het gaat om bezoekersaantallen en omzetten van bedrijven. Daar zijn we blij mee", zegt een woordvoerder.

Met name bedrijven in de zakelijke dienstverlening, zoals advocatenkantoren en consultancybedrijven doen het goed. "Je ziet dat bedrijven zoals Booking.com zich dolgraag willen vestigen in het centrum. De stad is een leuke plek om te werken, ook voor expats. Er dreigt nu alweer een kantorentekort in het centrum."

Maar ook buiten het centrum is groei waarneembaar, met name voor de horeca. "Ook daar zijn veel plekken die de moeite waard zijn om te bezoeken."

De cijfers van het CBS worden door de vereniging gebruikt voor de jaarlijkse Amsterdam City Index, een barometer voor bedrijvigheid in de stad. Ook dit jaar vertoont de index een stijgende lijn, met een toename van 10 procent ten opzichte van 2015.

Goed

Groei is goed vindt Amsterdam City. "Zonder groei vervalt ons Amsterdam al snel in stilstand en neergang." Maar het grote nadeel is overlast. "Er zijn extra handhavers vrijgemaakt om criminaliteit, overlast en verloedering aan te pakken, en dat werd hoog tijd. Te lang zijn tal van signalen van bewoners en ondernemers genegeerd."

De groei van Amsterdam past volgends de organisatie echter in een mondiale ontwikkeling waarin steden steeds groter en belangrijker worden.

"Eind 2016 telde Amsterdam 845.000 inwoners, over een jaar zijn dat er weer 15.000 meer. Er liggen prachtige plannen op de tekentafels", zegt Amsterdam City. En de lokale ondernemers hebben daar volgens hen een "warm" gevoel bij.