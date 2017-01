Ansley (15) is voor één dag de baas bij TomTom

De kinderen doen mee aan het project Baas van Morgen, een dag georganiseerd door non-profitorganisatie JINC. Ze schuiven aan bij vergaderingen, spreken de medewerkers toe en geven hun visie op het bedrijf.

Ansley (video) werd donderdag met de dienstauto van TomTom opgehaald. "Het voelde als thuis", zegt hij over zijn aankomst op het kantoor van het navigatiebedrijf.

'Bazen' zoals minister Jet Bussemaker (Onderwijs), Jaap Wassink (Coca-Cola), burgemeester Eberhard van der Laan (Amsterdam) en Hans de Jong (Philips) doen ook mee aan het initiatief.

"De kinderen doen waardevolle contacten op en zien van binnenuit hoe een bedrijf werkt", zegt de organisatie. De bazen van Nederland laten bovendien zien hoe belangrijk het is om te investeren in het talent van morgen."

Arbeidsmarkt

Kinderen van wie de ouders lageropgeleid zijn, in een slechtere wijk wonen of minder verdienen, schoppen het opvallend vaak minder ver dan kinderen met dezelfde talenten waarbij dit niet het geval is, weet JINC.

De organisatie helpt daarom jongeren tussen de acht en zestien jaar op weg naar de arbeidsmarkt met verschillende projecten. Die worden grotendeels gefinancierd door het bedrijfsleven.

"In Nederland groeien meer dan 600.000 kinderen op in een omgeving met een sociaal-economische achterstand. Zij hebben dromen en talenten, maar het ontbreekt hen vaak aan een netwerk en vaardigheden. Een goede start op de arbeidsmarkt is voor hen niet vanzelfsprekend", aldus JINC.