Max Verstappen eist 350.000 euro voor filmpje met lookalike

Dat heeft zijn manager Raymond Vermeulen aan NU.nl bevestigd naar aanleiding van een bericht op de website van AD.

Het filmpje, dat Picnic eind september op Facebook plaatste, was een variant op de reclame van Jumbo waarin de echte Max Verstappen boodschappen bezorgt. Jumbo is een belangrijke sponsor van Verstappen.

Het filmpje was "als grap bedoeld", verklaarde de bezorgdienst in oktober. Het zou niet om een commercial gaan, maar om een ludieke manier om de eigen bezorgers in het zonnetje te zetten.

Het management van Verstappen laat het er echter niet bij zitten en vindt dat er oneigenlijk gebruik is gemaakt van het beeldmerk van de jonge coureur.

Helderheid

"We hebben laten berekenen wat de commerciële waarde van het filmpje was geweest als wij daar van tevoren afspraken over hadden gemaakt", legt Vermeulen uit. "Dit kan wat ons betreft echter niet. De rechter mag wat ons betreft een uitspraak over onze eis doen. Het gaat ons er ook om helderheid te krijgen voor soortgelijke situaties in de toekomst."

De twee partijen hebben één gesprek gehad over de kwestie. Het is nog niet bekend waar en wanneer de zaak dient.