Nimbles: 'Iemand ging die markt een keer opschudden'

Wie: Danique Wiltink

Onderneming: Nimbles

Werknemers: Acht (Maar vanaf half maart met twaalf)

Wiltink, opgeleid als onderwijskundige, richtte Nimbles begin vorig jaar op nadat ze eerder met haar idee de Tedx Amsterdam Women Startup Award won. Via Nimbles kunnen ouders tutoren voor bijles boeken en ook beoordelingen achterlaten. Wiltink vergelijkt het met een marktplaats voor bijles.

Zes jaar geleden begon ze al voor zichzelf met een eigen bedrijf voor huiswerkbegeleiding. Daar zag ze dat groepsopvang in ieder geval niet werkte. Verder zag ik dat er heel veel ouders waren die op zoek waren naar de beste tutor voor hun kind, maar dat niemand wist hoe goed een tutor eigenlijk is door gebrek aan transparantie in de markt.

"Ik dacht, die markt gaat een keer opgeschud worden. Iemand gaat een keer de Airbnb voor tutors oprichten, dus dan kan ik het beter zelf doen", zegt ze. Met het nieuwe platform kannibaliseerde ze haar eigen bedrijf dan ook, voegt ze toe.

Supervaste rituelen

“Het idee van Nimbles is om de goede tutoren in de markt te scouten en die een eigen pagina te geven met een eigen profiel. Zo kunnen ouders zelf beslissen wie hun kinderen begeleidt en hoeveel ze daarvoor betalen.”

Wiltink woont in dezelfde stad als het kantoor. "Ik heb supervaste rituelen. Dat moet ook wel. Het is een beetje topsport. Ik sta meestal om half acht op. Dan drink ik even koffie met mijn vriend en maak ik groentesap. Ik vind het belangrijk om alle groenten binnen te hebben voordat de dag begint." Ook belangrijk voor het bedrijf: Wiltink controleert meteen de boekingen.

Op het kantoor begint iedereen eerst met een uur de mail wegwerken. "Om drie minuten over tien hebben wij altijd stand up. Dat doen we bewust op een oneven tijdstip want dan komen mensen eerder op tijd. Als je zegt tien uur dan komen mensen vaak niet op tijd en als je een specifiek gek tijdstip geeft dan komt iedereen op tijd.” In de stand up vertelt iedereen in vijf minuten wat hij of zij gaat doen vandaag. “En als iemand het niet weet, stuur ik ze bij."

Stilteblokken

"Dan gaan we aan de slag. We hebben bewust stilteblokken ingepland om het werk af te krijgen. Ik merk dat als je met veel vrouwen op het kantoor zit , dan wordt het vaak gezellig. Meestal heb ik dan afspraken buiten de deur. Of ik praat met investeerders of met de krant."

"Om 13.00 uur is de lunch verplicht. Dan wordt er ook niet over werk gepraat. In de middag hebben ik en mijn zakenpartner Adine Tjeen Willink vaak sollicitatiegesprekken. Verder zijn we bezig met het marketingplan uitzetten en kijken of vraag- en aanbodspel nog in balans is. Op dit moment hebben we heel veel tutoren in Amsterdam nodig, dus dan moeten de advertenties voor Amsterdamse tutoren weer aan. Maar dat kan overmorgen weer verschillen."

Marketing

"Eigenlijk zitten we de hele dag met marketing heen en weer te sparren waar op dat moment behoefte aan is. Rond een uur of vijf gaan we met zijn allen zitten en bespreken we de Skype-interviews die onze medewerkers met potentiele tutoren hebben gehouden."

Rond een uur of zes gaat iedereen meestal naar huis. Wiltink zelf blijft dan vaak nog even hangen. "Drie keer in de week ga ik helemaal dood in de sportschool. Dan laat ik de fitste jongens van Amsterdam alle energie uit mijn zuigen."