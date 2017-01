Sterkste groeibedrijf Rituals deed vier jaar over opening tweede vestiging

"De eerste zeven à acht jaar ging het helemaal niet zo goed. Toen hebben we het heel zwaar gehad", vertelt oprichter Raymond Cloostermann.

Hij begon met drie mensen en deed er vier jaar over voordat een tweede vestiging werd geopend, maar inmiddels is Rituals vertegenwoordigd in prestigieuze winkelstraten zoals het Londense Covent Garden en Fifth Avenue in New York. Er werken nu zo’n vierduizend mensen.

"Op een gegeven moment zie je de stukjes van de puzzel in elkaar vallen", legt hij uit. "Je begint een beetje te groeien, dan krijg je een beetje schaal, daardoor kloppen je marges en daarmee kun je weer extra leuke dingen doen. En zo kom je in een spiraal naar boven terecht. We zitten al een aantal jaar in de flow."

Internationaal

De groei van de laatste jaren is voor een groot deel te danken aan de opening van nieuwe winkels. Wekelijks worden er zo’n twee à drie nieuwe verkooppunten geopend. Met dat tempo heeft Rituals aan het einde van dit jaar waarschijnlijk ruim zeshonderd eigen verkooppunten.

Ook internationaal wordt constant aan de weg getimmerd. Onlangs is de keten geopend in het Midden Oosten in landen zoals Qatar en Oman. Elk jaar worden er in één of twee nieuwe landen winkels geopend.

"En last but not least, we zijn autonoom ook sterk gegroeid", vertelt Cloostermann. In het laatste jaar is Ritual autonoom met 18 procent gegroeid. “Dat is eigenlijk het mooiste groeibeeld, want dat zegt iets over de kracht van ons merk."

Kopje thee

Cloosterman beroept zich op kwaliteit en de beleving in de winkels. "Met een kopje thee als je binnenkomt en de vriendelijke hulp. Dat is één. Twee, het merk wordt toch steeds sterker. We hebben toch een aantal fans van het merk en die kopen toch iets meer bij ons."

Verder denkt Cloosterman dat de innovatie bij het concern helpt. "Wat ons uniek maakt is toch wel de snelheid waarmee we vernieuwen. We brengen jaarlijks toch ongeveer tweehonderd nieuwe producten."

Mindfullness

Het verschil tussen het eerste winkeltje en de multinational die het bedrijf nu is enorm. "Je merkt wel dat er twee dingen nu anders zijn. We hebben het tijdsbeeld nu mee. Vijftien jaar geleden liepen we op de troepen vooruit. Nu gaat alles over mindfullness en is iedereen bezig met yoga. Iets meer genieten van het moment. En dat scheelt wel heel veel."

"Twee, de economische schaalvoordelen. Op het moment dat je wat groter wordt, kun je mooiere spullen inkopen en heb je meer geld om te investeren in duurdere ingrediënten en worden die producten beter. Dan gaan die dingen snel."

Grootste gevaar

Het groeien is nooit een doel op zich geweest, zegt Cloosterman. En ook belangrijk: De eigenaren hebben nooit dividend uit het concern gehaald. "Alles wat we verdienden hebben we teruggestopt in betere producten, mooiere winkels en in het aannemen van mensen."

“Ons grootste gevaar nu is dat we op de rem moeten trappen om niet te hard te groeien. De hele supply-chain en de organisatie moet ook meekunnen.”

Hij verwacht dat de keten de komende vier à vijf jaar nog wel kan doorgroeien op het huidige niveau, waarmee een niveau van ruim duizend vestigingen in het verschiet ligt binnen enkele jaren. Ook in landen zoals Oostenrijk en Frankrijk heeft Rituals met het merk.

Bij de start van het concern was Unilever, de vorige werkgever van Cloosterman, ingestapt, maar dat belang werd later van de hand gedaan. Ook in latere fases heeft Rituals een aantal investeerders gehad en erbij gekregen, maar er zit geen grote investeringsclub meer achter, vertelt de ondernemer zonder namen te noemen. Uiteindelijk wil Cloosterman van het concern een familiebedrijf maken.