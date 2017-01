Bedrijven betalen facturen iets sneller in 2016

In de loop van het jaar verslechterde het betaalgedrag wel, zo merkt zakelijke informatieleverancier Graydon op.

In de eerste helft van vorig jaar werd nog een laagterecord bereikt van 40,7 dagen. Die trend kantelde in de tweede helft van het jaar. In het vierde kwartaal verslechterde het betaalgedrag verder en werd een factuur gemiddeld na 41,8 dagen betaald.

Peter Schoenmaker van Graydon verwacht dat deze laatste trend zich zal doorzetten in het nieuwe jaar. “We hebben afgelopen jaar de voorlopige bodem van het betaalgedrag van het Nederlands bedrijfsleven aangetikt”, zegt hij.

Energiebedrijven

De verslechtering zal minimaal zijn, denkt de informatieleverancier. Maar het concern concludeert dat de huidige inspanningen die moeten zorgen voor beter betaalgedrag, "niet of nauwelijks uitwerking" hebben gehad in de cijfers.

Energiebedrijven betaalden facturen het traagst vorig jaar. Gemiddeld werd er 43,9 dagen gedaan over het betalen van een factuur, een toename van anderhalve dag. IT- en communicatiebedrijven lieten de grootste verslechtering zien. Er werd vorig jaar zo’n 43,4 dagen gedaan over het betalen van facturen, maar liefst vijf dagen langzamer.

In de vastgoedsector worden facturen het snelst betaald, gemiddeld na 38 dagen. Op plek twee en drie staan de (semi-)overheid met 38,9 dagen en ‘overige dienstverlening’ met 40,1 dagen.