Ruim tienduizend banen gecreëerd bij top 250 groeibedrijven

Dit blijkt uit onderzoek door het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE), Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) en nlgroeit.

Onderzoekers hebben gekeken naar bedrijven die aan het begin van de periode minimaal tien werknemers hadden, een omzet draaiden van 5 miljoen euro en minimaal 20 procent groei in omzet of werknemers realiseerden.

Grootste groeier is cosmeticawinkelketen Rituals, opgericht door Raymond Cloosterman in 2000. Het concern creëerde tussen 2012 en 2016 1.097 nieuwe banen. Na een langzame start groeide het bedrijf precies in de laatste vier jaar enorm. Het aantal winkels werd meer dan verdubbeld naar vijfhonderd vestigingen.

'2.400 leuke mensen'

Cloosterman zegt in een persbericht dat het nooit de bedoeling is geweest om hard te groeien. "Op dit moment openen we twee tot drie winkels per week ergens in de wereld en groeit de Rituals-familie in hoog tempo", aldus de ondernemer. "Afgelopen jaar hebben we 2.400 leuke mensen aangenomen en getraind."

Op nummer twee staat Royal Reesink, een groothandel in onder andere landbouwwerktuigen, gereedschappen, huishoudelijke artikelen en tuinmeubelen. Het concern, dat in 1786 werd opgericht als kleine smederij, creëerde zo’n 906 banen.

De derde plek is voor Coolblue, dat in 1999 begon als studentenbedrijf van Pieter Zwart, maar nu een webwinkel is met meer dan 323 shops en acht fysieke winkels in Nederland en België. Goed voor 456 nieuwe banen in de laatste vier jaar.