Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Maandag maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers bekend over de ontwikkeling van de producentenprijzen in december en het producentenvertrouwen in januari. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand. Het vertrouwen van de industriële producenten ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Het producentenvertrouwen bereikte in januari 2008 de hoogste waarde en ruim een jaar later de laagste waarde.

Eveneens maandag presenteert uitkeringsinstantie UWV de Arbeidsmarktprognose 2017. Hierin gaat de organisatie in op de verwachte ontwikkeling van de arbeidsmarkt dit jaar, zoals de werkgelegenheid, het aantal vacatures en het aantal WW-uitkeringen. Het CBS maakte eerder deze maand bekend dat in 2016 de sterkste daling van de werkloosheid van de afgelopen tien jaar werd gerealiseerd. In december zat nog 5,4 procent van de beroepsbevolking zonder baan.

Verder wordt woensdag duidelijk hoeveel ontslagzaken tussen 2010 en 2015 via het UWV zijn afgehandeld en hoeveel er via de rechter zijn gelopen. Onlangs meldde de Stichting Achmea Rechtsbijstand al dat werkgevers eerder voor ontslag op staande voet kiezen.

Donderdag kunnen ondernemers met internationale ambitie hun licht opsteken op de Bedrijvendag tijdens de Ambassadeursconferentie in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Tijdens deze dag kunnen bedrijven ambassadeurs spreken over ondernemen in het buitenland en specifieke vragen stellen over de landen die zij op het oog hebben. Het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert jaarlijks een conferentie voor ambassadeurs en consuls-generaal.

Ook vindt op donderdag de Nationale Voedseltop plaats. Ruim honderdvijftig van de meest invloedrijke beslissers uit de Nederlandse voedselwereld komen hier samen om te praten over het voedselbeleid van de toekomst.

CEO's en directeuren van bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen presenteren tijdens de top hun meerjarige afspraken om de transitie naar een veiliger, gezonder en duurzamer voedselsysteem te versnellen. Nederland moet over vijf tot tien jaar wereldwijd vooroplopen op het gebied van gezonde en duurzame voeding.

Vrijdag komt het Europese statistiekbureau Eurostat met gegevens over de detailhandel in december. Nederlandse winkeliers boekten afgelopen november de grootste omzetgroei in jaren, zo bleek onlangs. Vooral voor kledingzaken en doe-het-zelfwinkels en voor verkopers van keukens en vloeren liepen de zaken goed.

Op vrijdag kunnen ondernemers in de vissector hun oor te luisteren leggen tijdens het Verkiezingsdebat Visserij van het Nederlands Visbureau. In Stellendam gaan politici en kandidaten met de portefeuille visserij met elkaar in debat over onderwerpen die van belang zijn voor het functioneren van de Nederlandse vissector. Ook kunnen van tevoren de visafslag en een kotter in Stellendam worden bezocht. Genodigden kunnen zich per mail of telefonisch aanmelden.