'Grap' geen reden tot ontslag op staande voet

De 41-jarige man werkte bij een bakkerij van het bedrijf en dacht in augustus vorig jaar een grap uit te halen door zich in een e-mail voor te doen als de leidinggevende van zijn collega.

In naam van de leidinggevende stuurde hij op zaterdag het volgende bericht naar zijn collega over de hygiëne van de bakkerij: "Verdomme jongens, ik weet niet wat jullie gisteren allemaal uitgespookt hebben, maar het is één grote bende hier. En dat moest nou maar is afgelopen zijn. Ik ben in staat om jullie er allemaal uit te gooien. Maandag gesprek op kantoor."

Pas op maandag kwam de collega van de man erachter dat het een grap was. De volgende dag mocht de 41-jarige bij de algemeen directeur van de bakkerij komen en werd hij op staande voet ontslagen.

Volgens de kantonrechter heeft de man "de grenzen van het acceptabele" overschreden met zijn grap. Maar toch wordt geoordeeld dat de gevolgen van een ontslag op staande voet te ingrijpend zijn als strafmaatregel. Volgens de weggestuurde werknemer heeft het ontslag grote gevolgen gehad.

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever een bedrag van 7.500 euro moet betalen als vergoeding voor de juridische kosten van de werknemer. Verder is er een schadevergoeding van 10.136,88 euro en een transitievergoeding van 26.182 euro toegekend. Daar komen nog de proceskosten van 679 euro bij en de opgebouwde vakantiedagen en –toeslagen verhoogd met 50 procent.