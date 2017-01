Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Maandag presenteren het Erasmus Centre for Entrepreneurship en nlgroeit een lijst van de 250 snelst groeiende bedrijven van Nederland. Koning Máxima is aanwezig als lid van het Nederlands comité voor Ondernemerschap en Financiering en spreekt enkele openingswoorden uit. De 250 bedrijven hebben tezamen meer dan tienduizend banen gecreëerd in de periode van 2012 tot 2016. De lijst wordt onthuld tijdens het jaarevent van nlgroeit in de Fokker Terminal in Den Haag.

Ook op maandag: het congres Nederland Valoriseert. Met valorisatie zetten kennisinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden onderzoek en ontwikkeling om in economische of maatschappelijke waarde. Minister Henk Kamp van Economische Zaken, staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en prins Constantijn zijn aanwezig bij het congres, dat zich afspeelt in De Grolsch Veste in Enschede. Ondernemers kunnen het evenement na aanmelding gratis bijwonen.

Op dinsdag ondertekenen onder meer staatsscretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en Hans de Boer (VNO-NCW) een akkoord over het hergebruiken van grondstoffen. In het akkoord staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op hernieuwbare grondstoffen en energie. De zogenoemde circulaire economie moet daarmee verder worden vormgegeven. Bedrijven zoals beddenmaker Auping zijn al vergevorderd op dit gebied, maar de meeste ondernemers kennen de term niet.

Dinsdagavond vindt in Theater de Rode Hoed in Amsterdam het debat 'De Robot: collega en concurrent' plaats over een toekomst waarin robots de dienst gaan uitmalken. Gaan robots ons leven makkelijker maken of onze banen afpakken? Expert Vanessa Evers (TU-Twente) neemt een robot mee ter demonstratie.

Woensdag doet de rechtbank in Friesland uitspraak in een kort geding tussen AB Transport Group en de ondernemingsraad (OR) van het bedrijf. De OR vindt dat de directie de OR had moeten betrekken bij de invoering van een verplichte vierdaagse werkweek. De betrokken vakbonden eisten eerder al dat AB Transport Group de maatregel weer intrekt.

Donderdag maakt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) tijdens een congres de verwachtingen voor de bouwproductie en werkgelegenheid voor de periode 2017-2022 bekend. Ook minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok komt langs om een toespraak te houden over het Nederlandse woningmarktbeleid. Ondernemers in de bouw zien de toekomst in ieder geval rooskleurig in: in november vorig jaar bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat het vertrouwen van bouwondernemers in het derde kwartaal van 2016 een recordhoogte heeft bereikt.

Op donderdag wordt ook de Ster Gouden Loeki 2016 uitgereikt, de publieksprijs voor de populairste reclame van vorig jaar. Er is een top tien samengesteld uit veertig kwartaalwinnaars. Centraal Beheer Achmea, Coca-Cola, Jumbo, KWF Kankerbestrijding, Mentos en Ohra zijn in de race. Ohra maakt kans met twee commercials, Jumbo zelfs met vier. Stemmen op je drie favoriete reclames kan nog tot en met maandag 23 januari 12.00 uur. Vorig jaar won de Albert Heijn-commercial Meneer van Dalen neemt afscheid. Daarin was acteur Harry Piekema voor het laatst te zien als filiaalchef Meneer van Dalen, een rol die hij tien jaar speelde. Het spotje bestond vooral uit fragmenten van oude AH-reclames waarin hij optrad.

Op donderdag nemen tweenhonderd kinderen voor één dag de positie over van verschillende CEO's, directeuren, burgemeesters en hoofdredacteuren van succesvolle bedrijven tijdens tijdens JINC Baas van Morgen. Kinderen zijn de baas bij onder meer Albert Heijn, Transavia, Ziggo, AkzoNobel en Philips.