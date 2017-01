'De overheid zoekt ook een partner'

Dit vertelde Mark Bressers, directeur regeldruk en ict bij het ministerie van Economische Zaken, dinsdag tijdens de Big Improvement Day.

"Verdiep je ook in de business van de overheid en in de complexiteit van de diensten die wij aan burgers en bedrijven moeten leveren. De overheid zoekt soms ook gewoon een partner die een weerwoord kan geven en niet alleen een leverancier."

Ook de overheid weet niet altijd wat te vragen, volgens Bressers, “dus je denkt als overheid dat je een bepaalde kant op moet gaan en dat geef je aan een leverancier mee. Maar wij hebben de wijsheid ook niet in pacht en We moeten ook openstaan voor leveranciers die zeggen: ‘ik snap je probleem, maar ik heb ook een andere manier om dat te bereiken.’”

Marktdialoog

Bressers ziet dat er voorafgaand aan Europese aanbestedingen ook vaker een marktdialoog wordt gehouden. "Ik zou alle leveranciers dan ook willen uitnodigen om daarop te reageren en te laten zien wat de mogelijkheden en ook ónmogelijkheden zijn van wat we soms als overheid vragen. Daar kun je echt invloed op uitoefenen."

Voor de overheid zelf is hier ook een rol in weggelegd, volgens Bressers. "Dat moeten we ook leren. We moeten meer zelf die dialoog opzoeken met bedrijven. Maar dan helpt het, en dat is de tip die ik wil geven, als bedrijven durven een mening te geven. Durf ook te zeggen wat we als overheid beter kunnen aanpakken."