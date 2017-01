Superrebel: 'Maandag is mijn afspraakloze dag'

Wie: Lodewijk Varossieau

Onderneming: Superrebel

Werknemers: 20

Maandag is de dag zonder vaste afspraken voor Lodewijk. Het enige vaste punt op de agenda is het brigadierschap bij een lokale school van 08.15 tot 08.45. Andere dagen zijn onder andere de afspraken en briefings, maar het begin van de week is bedoeld om zoveel mogelijk mee te denken met ideeën, campagnes en nieuwe concepten.

"Maandag is gewoon mijn creatieve dag. Die maandag is heilig en verder zie ik wel wat er gebeurt. Op maandag wil ik gewoon de hele dag ideeën bedenken en als ik afspraken heb, dan werkt dat gewoon niet zo. We zijn nu zo’n vijf jaar met dit bedrijf bezig en in die vijf jaar doe ik dit altijd al."

"Het is het begin van de week en als we dan de aftrap kunnen doen met het bedenken van campagnes of nieuwe namen voor merken, dan kunnen we daar de hele week aan werken. Zo is het een heel fijne dag om creatief te zijn. Daar komen gewoon onwijs veel dingen uit."

Eigen initiatief

Varossieau vertelt dat dit ook tekenend is voor het hele reclamebureau, dat vorig jaar een omzet draaide van ongeveer 2,5 miljoen euro, exclusief mediabureaus, met een winst van 250.000 euro. "We zijn een bureau dat redelijk veel op eigen initiatief ideeën bedankt voor klanten. We zijn niet aan het wachten op klanten. En dat soort ideeën proberen we ook op maandag te verzinnen."

Verder heel belangrijk. De reclameman wil nooit meer dan drie afspraken met een klant op één dag. "45 minuten is ongeveer mijn spanningsboog. Al ik meer dan drie afspraken heb, dan kan ik me niet meer concentreren daarna. Ik vind dat heel heftig."

Hij vertelt dat toen hij begon met Superrebel het niet goed ging in de reclamesector. Hij kreeg veel bedrijven langs met leuke producten, maar weinig budget voor reclame. Noodgedwongen moest het bedrijfsmodel op de schop.

"Toen hebben we Superrebel Ventures opgericht. Twee keer, soms drie keer, per jaar ruilen we creativiteit om voor een aandeel in die bedrijven. We geven een bedrijf bijvoorbeeld vijftigduizend uren per jaar en daarvoor krijgen wij een belang in dat bedrijf. Zo hebben we best wel wat grappige participaties verworven die nu wat waard beginnen te worden en die nu klant beginnen te worden, want nu hebben ze wel geld."

Verantwoordelijkheid

De gemiddelde ochtend staat Varossieau meteen op met werken. "Dan kan ik alle dingen uitwerken die ik ’s nachts heb verzonnen. Ik vind het fijn om ’s ochtends even thuis te werken omdat ik dan totaal geen afleiding heb. Hier op kantoor is het toch anders." Twee keer in de week start hij om zeven uur met een personal trainer en is hij rond tien uur op het kantoor.

"Ik ben er altijd best wel vaak tot laat, maar ik vind het onzin om als laatste het licht uit te doen. En zo ga ik ook met mensen om. Zodra ik zie dat mensen hun eigen verantwoordelijk kunnen nemen, dan vind ik het prima dat ze komen wanneer ze willen. Ik vind het prima als mensen zeggen dat ze later komen als ze niet zo druk hebben."

Vaak vertrekt Varossieau rond half acht. Dat is laat, geeft hij toe. “Maar vaak ga ik dan een hapje eten en nog doorwerken tot twaalf uur.” Verslaafd aan zijn werk? "Ik vind van niet, maar de mensen om me heen vinden dat ik dat wel ben. Zolang het iets oplevert en je resultaten ziet, is het heel motiverend."