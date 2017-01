Vijf adviezen om circulair te ondernemen

Laat de klant betalen voor waarde en niet voor een uurtarief

"Bij korte projecten zeggen we tegen onze opdrachtgevers: "Betaal maar wat je het waard vindt". Zo gaan ze echt nadenken over de waarde die we hebben toegevoegd in plaats van over de tijd die we eraan hebben besteed. Want dan heb je eigenlijk een perverse prikkel om er zoveel mogelijk tijd aan te besteden.

Het gaat over toegevoegde waarde. Het kan zijn dat ik heel lang voor mijn computer voor me uit zit te staren te wachten op een idee, maar misschien ben ik effectiever als ik ga wandelen of ga zwemmen. En het gaat om de waarde van het idee of advies en niet de tijd die ik erin gestopt heb. Maar ja, dat is natuurlijk gericht op een dienst.

In algemene zin denk ik dat in de circulaire economie men verschuift van kosten naar waarde. Alleen het is natuurlijk afhankelijk van het type bedrijf hoe je dat kan toepassen op je verdienmodel.

En het kan zijn dat we hoger worden gewaardeerd dan het aantal uren dat we hebben besteed. Nou moet ik wel zeggen dat dat niet heel vaak gebeurt, maar dat geeft niet. Het is ook een kanteling die wij in gang willen brengen."

Zoek een investeerder met een langetermijnvisie

"Het ontwerpen van een circulair product brengt vaak extra kosten mee omdat je op een andere manier gaat ontwerpen." Oppen verwijst naar haar eigen circulair zonnepaneel dat Copper8 heeft ontworpen. "In het samenstellen van zo’n product kies je bijvoorbeeld niet voor lijmen, wat een heel snelle manier is van producten monteren, maar kies je voor schroeven en bouten. Montagetechnieken waarbij het makkelijk is om dingen uit elkaar te halen. Maar ook de materiaalkosten zijn vaak hoger."

"Vaak schrikken investeerders daar in eerste instantie van. Die denken: Ja, maar er zijn ook producten die dezelfde waarde leveren, maar minder duur zijn. Dus waarom zou ik dan investeren in het circulaire product? Eigenlijk heb je investeerders nodig die een langetermijnvisie hebben."

Baseer verdienmodellen op het gebruik

"Denk bijvoorbeeld aan het leasen van producten. Oppen geeft toe dat het een uitdaging kan zijn voor kleinere ondernemers. “Kijk naar Mud Jeans, het spijkerbroekenmerk waarbij je je spijkerbroek niet koopt, maar least. Wat hij merkt was dat de verkoop goed ging, maar hij wel de btw voor moest schieten. Je zit dan klem. Dus ja ,als kleine partij is die langetermijnvisie dan wel lastig op te zetten.

Je moet dan heel erg stevig in je schoenen staan. De neiging is al heel snel om water bij de wijn te doen in termen van visie. De wens moet groter zijn dan de wil om een gevulde portemonnee te hebben."

Zorg voor een veilige onderneming voor de werknemer

"Wij geloven er heel erg in dat de werknemers een veilige omgeving nodig hebben om zich te ontwikkelen en om de propositie die wij hebben zich eigen te maken. Als zich onveiligvoelen over hun werk, gaan ze misschien ook sneller water bij de wijn doen bij hun eigen idealen. 'Practice what you preach'. "

Heb vertrouwen in elkaar, maar ook in je eigen visie

"Ik geloof er heel erg in dat onze economie op dit moment is gebaseerd op angst in plaats van vertrouwen. En je hebt vertrouwen nodig om een circulaire economie te creëren. Je moet samen dat verdienmodel overeind houden. Als je ondernemer bent in de circulaire economie moet je dat vertrouwen uitstralen."