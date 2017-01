'Ons bier van regenwater is een manier om een verhaal te vertellen'

Hij richtte Hemelswater op samen met vier vrienden en afgelopen week kregen hij en zijn mede-ondernemers een innovatieprijs voor zijn bier op Horecava.

Voor één liter bier is tijdens het brouwproces zo’n drie à vier liter water nodig, legt Hoebe uit. Door een project van Amsterdam Rainproof wat hij begeleide weet hij voor hoeveel overlast regenwater kan zorgen in een stad.

"Je hebt heel veel water nodig en aan de andere kant was er heel veel water over, dus toen was het eigenlijk een heel simpel Eureka-moment. Toen dacht ik; hier moeten we wat mee doen. Dat mensen ook bewust worden van het probleem."

Kinderbadje en emmers

Met een kinderbadje en wat emmertjes op zijn balkon zijn vorig jaar maart de eerste testen gedaan. "Toen kwam er al wat enthousiasme in mijn omgeving en dacht ik, we moeten dit wat groter doen met een echte brouwer."

Contact met brouwerij De Prael resulteerde in het eerste biertje, Hemelswater: Code Blond. Inmiddels is daar een gin-tonic bijgekomen

In Amsterdam wordt het water vooralsnog opgevangen bij drie locaties in de hoofdstad en vervolgens vervoerd naar de brouwerij. Maar Hoebe is nu bezig om bij andere locaties tonnen neer te zetten om regenwater op te vangen.

Vorig jaar werd er zo’n 15.000 liter bier gebrouwen en verkocht voor Hemelswater. Dit is een aardig bedrag, maar vooralsnog moeten de ondernemers er nog wel naast werken. "In principe is iedereen er één dag in de week mee bezig, maar dat is veel te weinig want het kost best wel veel tijd."

Verhaal

Bier is niet het belangrijkste voor Hemelswater. Het vertellen van een verhaal is net zo belangrijk voor de entrepreneurs, die een achtergrond hebben in de media. Juist in de hoek van het verhalen vertellen, kunnen de ondernemers nog een slag slaan, denkt Hoebe.

"Wat wij nu hebben gevonden met dit biertje is voor een deel innovatie, maar het is ook een heel groot deel verhalen vertellen. Dat is eigenlijk het succes van Hemelswater op dit moment. Op veel manieren willen we dat ook gaan inzetten."

"Concreet betekent dit dat we watergerelateerde problemen kunnen gaan oplossen voor bijvoorbeeld waterschappen of voor de overheid of andere duurzame initiatieven."

Zo kregen de ondernemers onlangs bijvoorbeeld de vraag van architecten of het hele concept van water opvangen, zuiveren en er iets mee doen niet toegepast kon worden in gebouwen.

Hoebe verwacht dat Hemelswater kan uitgroeien tot een groot bedrijf, "maar we zijn nog wel een beetje aan het uitzoeken hoe. We kunnen heel veel kanten op qua producten en daardoor kunnen we verhalen blijven vertellen".