'Meeste ondernemers kennen term circulaire economie niet'

Binnen een circulaire economie worden alle producten en grondstoffen opnieuw gebruikt, waardoor afval in feite niet bestaat.

Een kleine 38 procent van de ondernemers weet wat er met de term wordt bedoeld, zeggen de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) en onderzoeksbureau GfK.

De organisaties deden onderzoek onder ruim tweeduizend mkb-ondernemers. "Van de bedrijven met vijftig werknemers of meer weet 44 procent wat de term inhoudt."

De Week van de Circulaire Economie, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, MVO Nederland en verschillende duurzame organisaties, moet daar verandering in brengen. Verschillende circulaire ondernemingen openen komende week hun deuren.

Kansen

Want een economie zonder afval biedt kansen. Bedrijven en organisaties kunnen waarde creëren door de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen als uitganspunt te nemen in hun businessmodel. Daarmee zouden bedrijven zo’n 7,3 miljard euro per jaar kunnen verdienen, becijferde TNO eerder.

Het aanbieden van een product als dienst (hardware-as-a-service) is een voorbeeld van een circulair bedrijfsmodel dat voor veel ondernemers kansen biedt.

In dat geval blijft de leverancier eigenaar van een product en betaalt de afnemer voor de service. Denk bijvoorbeeld aan abonnementen op fietsen of koptelefoons. Het zorgt er voor dat producten makkelijker vervangen en gerecycled kunnen worden.

Modellen

Dergelijke modellen kunnen bijvoorbeeld ook worden toegepast op computers, heftrucks, industriële machines en vrachtwagens. "Leasemaatschappijen kunnen een regierol pakken bij het aandrijven van circulaire bedrijfsmodellen", zegt NVL.

Want hoewel bijna de helft van de bedrijven zegt dat het milieu een belangrijk thema is binnen hun organisatie, ziet maar 26 procent van de mkb’ers mogelijkheden op het vlak van de circulaire economie. Bij de grotere bedrijven is dat 53 procent.

"Dit lage percentage kan deels verklaard worden door de tegenstrijdige wet- en regelgeving", zegt NVL. Die regels zouden nieuwe duurzamere bedrijfsmodellen in de weg zitten.

"In de leasebranche is het op dit moment bijvoorbeeld zo dat het eigendom van leasewagens automatisch wordt overgedragen aan de eindgebruiker", zegt NVL. Daar valt volgens de organisatie nog winst te halen.