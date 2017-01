Vrijdag publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een hoopvol bericht over de omzet in Nederlandse winkels. Deze lag in november 4,5 procent hoger dan een jaar eerder.

"De retailcrisis is nu echt voorbij", stelt detailhandeldeskundige Paul Moers. "We zijn weer vaker in winkels te vinden, nadat er zes jaar een negatieve sfeer is geweest. Het aantal werklozen is afgenomen in 2016. Mensen hebben meer zekerheid over hun eigen baan, dus willen ze zichzelf weer verwennen en winkelen ze meer. Kijk maar naar de week voor kerst: toen hebben supermarkten een recordomzet van 879 miljoen gedraaid."

Sectoren

De foodsector is een van die branches die hard groeit. "We gaan met zijn allen weer vaker uit eten. Maar ook de non-foodsector klimt sinds oktober 2016 uit het dal. In 2016 zijn er veel positieve bewegingen geweest in verschillende sectoren. September was dan een moeilijke maand voor de kledingbranche - mede door de lang aanhoudende zomer, waardoor consumenten later begonnen met het kopen van herfst- en winterkleding - maar oktober 2016 was goed voor vrijwel alle sectoren."

Moers noemt onder andere de goedlopende online winkelsector. "Die groei zal in 2017 wel weer afvlakken, want iedereen is inmiddels wel gewend aan het online winkelen. Maar ook de doe-het-zelfbranche is weer in opkomst, omdat mensen weer vaker verhuizen en meer aandacht besteden aan woonartikelen. Zelfs de boekensector zit in een stijgende lijn."

Inflatie

Ook hoogleraar marketing en retailing Kitty Koelemeijer ziet het positief in. "De leegstand van winkelpanden is teruggelopen, ook wat dat betreft is het ergste achter de rug. De economische malaise is voorbij: mensen durven weer geld uit te geven." Koelemeijer legt uit dat de inflatie op dit moment laag is, wat de bestedingen omhoog duwt.

Maar hoewel het op veel vlakken beter gaat, zijn er ook sectoren die nog steeds gevaar lopen. Koelemeijer: "Denk aan winkeliers die veel concurrentie ondervinden uit het buitenland en online shops, zoals kleine zelfstandige winkeliers."