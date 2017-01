'Startups halen wereldwijd minder financiering op'

Vorig jaar investeerden durfkapitalisten 132 miljard euro (140,6 miljard dollar) in startups, zo’n 10 procent minder dan in 2015, meldt adviesbureau KPMG donderdag. Ook het totale aantal transacties nam af van bijna achttienduizend in 2015 tot ruim 13.500 vorig jaar.

Vooral in de Verenigde Staten daalde de waarde van de investeringen, zegt KPMG. In 2015 was dat in totaal 79 miljard dollar, afgelopen jaar was dat nog 69 miljard dollar.

In Azië en Europa bleven de investeringen nagenoeg stabiel. In Azië werd net als in 2015 voor een bedrag van 39 miljard dollar in startups geïnvesteerd. In Europa daalde het bedrag van 18 miljard dollar in 2015 tot 16 miljard dollar (ruim 15 miljard euro) in 2016.

Opvallend is dat het aandeel van grote bedrijven dat investeert in startups wel blijft groeien. In 2016 namen zij 16 procent (65 miljard dollar) van de totale investeringen in startups voor hun rekening, een toename van 3 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Nederlandse startups haalden in 2016 zeker 252 miljoen euro aan financiering op, zo werd eerder bekend gemaakt.

Selectief

"In 2015 waren veel investeerders nog bezorgd over het feit dat zij wellicht de boot zouden missen", zegt Daniël Horn van KPMG in een toelichting.



Inmiddels zijn investeerders echter selectiever geworden. "De aandacht ging vooral uit naar startups met een serieus businessplan en een aantoonbare strategie om winst te genereren."

"Startups realiseren zich in toenemende mate dat zij zeer kritisch op hun bedrijfsvoering moeten zijn. Investeerders zoeken startups met 'tractie'." Een aantal getekende opdrachten kan bijvoorbeeld net het verschil maken voor een investeerder.

Overheden

Ook overheden in Europa zien in toenemende mate het belang van investeren in startups, zegt KPMG. Zo richtten de Duitse en Franse overheid recent een investeringsfonds ter waarde van 1 miljard euro op om startups te helpen groeien na de opstartfase.

Wel verwacht het adviesbureau in de komende periode een consolidatie in de markt. "Grote bedrijven zullen vanuit strategisch oogpunt startups willen overnemen. Vooral in Europa is er een aantal goed gekapitaliseerde bedrijven, waardoor fusies en overnames voor de hand liggen."