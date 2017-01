'Stijging faillissementen Nederland in 2018'

Dit jaar jaar gaan er nog wel minder bedrijven bankroet, zo voorspelt kredietverzekeraar Euler Hermes.

"Het zou uniek zijn als ons land opnieuw een daling laat zien van dubbele cijfers", zegt Walter Toemen, risicodirecteur van Euler Hermes Nederland, in een persbericht. "De rek raakt eruit en ik denk dat we in 2018 weer te maken krijgen met een stijging, vooral vanwege de Brexit."

Verder hebben ondernemingen te maken met nieuwe felle concurrentie. Hierdoor is het moeilijk de winstmarges op peil te houden en zorgen tegenvallers meteen voor financiële problemen.

Ook in Europa wordt voor dit jaar nog een daling verwacht. Daar staat tegenover dat de kans op grote faillissementen in Europa het grootst is. "Het gaat om bedrijven die geen antwoord hebben op veranderingen van deze tijd, zoals bijvoorbeeld de online ontwikkelingen en de overschakeling van olie naar groene energie. In ons land verkeren hierdoor bijvoorbeeld de offshorebedrijven in zwaar weer."

Wereldwijd wordt wel een stijging van het aantal faillissementen verwacht. Daarmee komt er een einde aan de neerwaartse trend van de afgelopen jaren. Vooral in Afrika, Zuid-Amerika en Azië denkt de kredietverzekeraar dat er meer bedrijven in financiële problemen komen.