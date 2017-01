'Leegstand winkelpanden gedaald in 2016'

In absolute aantallen betekent dit dat er vijfhonderd panden minder leeg stonden, aldus informatieleverancier Locatus donderdag.

De sluiting van de V&D-panden heeft een groot effect gehad op de markt. Er kwam in één keer 350.000 vierkante meter aan leegstaand winkeloppervlak bij. Na de sluiting van de V&D-filialen steeg de leegstand in winkelmeters van 7,7 procent naar 8,4 procent.

Doordat er inmiddels veel nieuwe bestemmingen zijn gevonden, daalde de leegstand in winkelmeters weer naar 7,8 procent.

In bijna alle provincies loopt de leegstand terug, met aan kop Groningen en Friesland. "Maar daar zullen lang niet alle winkelgebieden zich in herkennen", schrijft Locatus in een persbericht. "In de centra van de middelgrote steden loopt de leegstand nog steeds op. In dit type winkelgebied is het aantal leegstaande winkelpanden vorig jaar gestegen naar 12,3 procent."