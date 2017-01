Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Maandag gaat voor de tweede keer de Week van de Circulaire Economie van start. Tot en met 24 januari openen organisaties die nu al circulair ondernemen hun deuren. Deze zijn overal in Nederland te vinden. Ondernemers kunnen hier leren hoe ze in hun eigen bedrijf aan de slag kunnen met hoogwaardig hergebebruik en recycling. Deelname is meestal gratis, na aanmelding.

Op maandag presenteert ook de Kamer van Koophandel (KvK) het Jaaroverzicht Ondernemend Nederland 2016. Het jaaroverzicht laat de trends zien in de ontwikkeling van het aantal zzp'ers en mkb'ers inclusief de leeftijden, het aandeel mannen en vrouwen en de populairste sectoren en activiteiten.

Op dinsdag vindt Big Improvement Day (BID) plaats in Scheveningen. NU.nl is mediapartner en is aanwezig bij het evenement om verslag te doen. In de middag wordt bekendgemaakt wie dit jaar de winnaar is van de NU.nl Startup Award. Er zijn vier startups genomineerd: We4Sea, Inkless, Wizenoze en Ikbenfrits.

Ook begint dinsdag de jaarlijkse vergadering van het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos. Tot en met vrijdag verzamelen wereldleiders zich in het alpenplaatsje om de wereldproblematiek te bespreken. Het overkoepelende thema is dit jaar 'responsive and responsible leadership', oftewel toegankelijk en verantwoord leiderschap. Nederland wordt vertegenwoordigd door onder anderen premier Mark Rutte, minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Edith Schippers.

Op woensdag en donderdag vindt in de IJsselhallen in Zwolle de Bio-beurs plaats, naar eigen zeggen de grootste vakbeurs van Nederland voor de biologische sector. Er zijn ruim zestig workshops en presentaties. Ook wordt bekendgemaakt wie de winnaar is van de verkiezing van de beste biologische winkel. Online tickets kosten 5 euro, aan de deur moet 7,50 euro betaald worden.

Woensdag is er bij de rechtbank in Zutphen een eerste zitting in een bodemprocedure die is aangespannen door een varkenshouder uit Someren. Verzekeraar Interpolis Achmea wil de schade aan zijn bedrijf als gevolg van noodweer op 23 juni 2016 niet vergoeden. Er vielen toen in Noord-Brabant en Limburg extreem grote hagelstenen uit de lucht. De ondernemer is verzekerd voor stormschade, maar niet voor hagelschade. De verzekeraar stelt dat het die dag niet om stormschade ging en wil niet uitkeren. Maar volgens de aanklager is de hagel aangegroeid in een zogenoemde supercel, een zware onweersbui. Vorig jaar verloor een melkveehouder een kort geding over de vergoeding van de schade.

Op vrijdag wordt Donald Trump ingezworen als de nieuwe Amerikaanse president. Kleine ondernemers in de Verenigde Staten zien het in ieder geval helemaal zitten. Een index die het ondernemersvertrouwen meet, steeg in december in het hoogste tempo sinds 1980. De ondernemers denken dat de plannen van Trump gunstig voor hen zullen uitpakken. Hij zou de bedrijfsbelastingen willen verlagen, de regels willen versoepelen en veel geld willen pompen in infrastructuur.