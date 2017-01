Ondernemingen vrezen vooral verstoring van bedrijfsvoering

In een woensdag gepubliceerde peiling van verzekeraar Allianz zegt 37 procent van de bedrijven te vrezen voor een verstoring van de bedrijfsvoering. De verzekeraar baseert zich op een peiling onder ruim 1.200 risico-experts.

Volgens Allianz is deze angst onder meer te wijten aan de opkomst van het 'internet of things' en een steeds grotere onderlinge verbondenheid van machines, bedrijven en de distributieketen van verschillende organisaties. Ook plotselinge politieke gebeurtenissen kunnen financiële schade veroorzaken.

"Wereldwijd bereiden bedrijven zich voor op een jaar van onzekerheid", vertelt Chris Fischer Hirs, directeur van AGCS. "Ze zijn bezorgd over de onvoorspelbare veranderingen in het juridische en geopolitieke landschap en de marktomgeving over de gehele wereld. Buiten de traditionele risico’s van brand en natuurrampen is een reeks van nieuwe risico’s in opkomst."