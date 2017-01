Markantste horecaondernemer gaat 'all in'

"Rock &roll in de keuken. Lef, creativiteit, risico. Ondernemerschap pur sang", oordeelde de jury over Van der Eerde. Hij staat op het punt om een vijfde locatie te openen van zijn pop-uprestaurant Bautin Amsterdam en heeft met Restaurant C een vaste plek in de hoofdstad.

Van der Eerde zegt "trots" te zijn op het winnen van de prijs. "In het begin vond ik het een beetje overdreven, maar als je je dan realiseert dat je door collega’s naar voren wordt geschoven en dat een zware delegatie je heeft gekozen ben je trots. Ook op mijn mensen. Ik kan dit doen omdat zij er zijn", vertelt hij.

"All in" omschrijft hij zijn ondernemersstijl. Hij vertelt veel energie in de zaak te stoppen om ervoor te zorgen dat die energie er bij de medewerkers ook weer uitkomt. "Dat is eigenlijk mijn hele filosofie. Daarom moet ik ook altijd ervoor zorgen dat ik er als eerste ben en dat ik als laatste weg ga. Want dan krijg je automatisch respect. Als je vanaf de zijlijn gaat lopen roepen, dan werkt dat een stuk minder."

Meer ondernemer

"Ik ben op dit moment veel meer ondernemer dan chef-kok", vertelt hij aan NU.nl. "Je moet nu het gehele team aansturen. En dat begint bij het zoeken van de locatie, het creëren van een concept. Het zoeken en werven van personeel, maar ook het begeleiden van de bouw."

"Vroeger las ik mijn mail niet of amper en hield ik er niet van, maar nu moet ik nog twee à drie uur thuis mijn mail in ’s avonds na het werk. En hetzelfde geldt voor de ochtend."

Die tijd en energie die hij erin stopt, breekt hem ook wel eens op. Andere mensen krijgen daarom meer verantwoordelijkheid binnen de organisatie, gecombineerd met een aandelenpakket. Inmiddels werken er in totaal 145 vaste en flexibele mensen bij Van der Eerde.

Ondernemen in de horecasector van Amsterdam is moeilijk, legt hij uit. “Het is een enorm hoog niveau. En Amsterdammers hoppen heel erg. Kijk, Amsterdam is overbevolkt met restaurants. Het aantal dat erbij gekomen is op een goed en hoog niveau is enorm. Dat is hartstikke fijn, maar dat is ook hartstikke moeilijk.”