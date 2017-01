Winkelketen Primera boekt hogere omzet in 2016

Het bedrijf wist een omzet van 686 miljoen euro te realiseren, maakt Primera dinsdag bekend. Het grootste deel van de omzet werd uit de verkoop van tabak gehaald.

Verder heeft de onderneming vorig jaar naar eigen zeggen flink ingezet op het 'gemaksassortiment'. Daarmee worden diensten zoals de pakketservice, de OV-dienstverlening, de pasfotoservice en het aanbod aan cadeaus bedoeld.

"Wij hebben een duidelijke buurtfunctie en klanten verwachten dit soort dienstverlening bij ons en vertrouwen de ondernemer, die ze veelal ook persoonlijk kennen", meent algemeen directeur Gert van Doorn van Primera.

"Vanuit ondernemersperspectief is ontwikkeling van het gemaksassortiment noodzakelijk om in de mix met dalende tabaksverkopen een goede boterham te kunnen verdienen." Er is volgens Van Doorn nog wel "een lange weg" te gaan. Maar hij is tevreden over de resultaten van het afgelopen jaar.

Primera heeft op dit moment 490 winkels. Er zijn in 2016 in totaal veertien nieuwe zaken open gegaan.

In de komende zes maanden worden er nog eens acht winkels geopend en twintig bestaande vestigingen verbouwd. Naar verwachting wordt de vijfhonderdste Primera eind dit jaar geopend.