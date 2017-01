Jip Samhoud: 'Je moet rennen om bij te blijven in de VR-wereld'

Wie: Jip Samhoud

Onderneming: &samhoud media

Medewerkers: 45

&samhoud media is bezig met het openen van ten minste honderd VR-bioscopen in China en voert gesprekken met partijen in Spanje, Rusland, de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het bedrijf wordt geen eigenaar van de bioscopen, maar doet onder meer de filmdistributie en levert het concept.

"Mijn persoonlijke doel is om aan het eind van het jaar duizend VR-bioscopen te hebben opgezet in de wereld", vertelt Samhoud. Hij heeft er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. "Met kerst heeft The VR Cinema alle bezoekersrecords verbroken. Mensen vinden het gaaf om zoiets vernieuwends te zien."

Naast het opzetten van een distributienetwerk houdt &samhoud media zich bezig met het adviseren van bedrijven op het gebied van virtual reality en augmented reality en het maken van eigen content. "Er wordt nog heel veel slechte VR gemaakt."

Goede voornemens

Samhoud probeert elke morgen rond 7.00 uur op te staan. "Mijn goede voornemen is wederom om twee tot drie keer per week te sporten voor ik begin met werken. Dat houd ik meestal een halfjaar vol."



Voor zijn ontbijt trekt hij niet heel veel tijd uit. "Ik drink een espresso en ga dan naar kantoor, waar ik bijna naast woon. Daar neem ik eerst de dag door met Christine, mijn assistente." Samhoud is veel op pad. "Ongeveer een van de vier weken ben ik in het buitenland. Zo ga ik volgende week naar Sundance Film Festival en ben ik over twee weken in China."

"Op mijn achttiende heb ik het voornemen opgevat om elke twee maanden een wereldstad te bezoeken. Ik ben bijna 27 en het lukt tot nu toe aardig. In zo'n stad loop ik rond om inspiratie op te doen. Die kan overal vandaan komen, bijvoorbeeld uit een bar of een bibliotheek."

Vergaderen

Op maandagen en vrijdagen wordt overleg gevoerd op kantoor. "Beslissingen moeten snel genomen worden", vindt Samhoud. "Ik hou van snel to the point komen."

De ondernemer probeert een halve dag per week thuis te werken om af en toe een beetje rust te vinden. Hoeveel uur hij per week werkt, houdt Samhoud niet bij. "Iemand heeft me ooit gezegd dat ik die uren beter niet kan tellen."

Samhoud denkt dat hij zijn team, dat hij het afgelopen jaar zag groeien van veertien naar bijna vijftig medewerkers, rust brengt. "Ik zal nooit tegen iemand schreeuwen. Ik heb wel veel ideeën en kan het team daarmee op stang jagen, maar dat hoort er een beetje bij."

"De sfeer op kantoor is heel ontspannen. Je brengt daar een groot deel van je dag door, dus dan kan het maar beter leuk zijn."

Doelen

Een van zijn doelen voor de komende jaren, is het bereiken van een miljard mensen met de content van VR-bioscopen. "Het leuke van deze markt is dat het zo hard gaat. Je moet rennen om bij te blijven, maar als dat lukt is het wel heel gaaf."



Lees andere interviews van de rubriek