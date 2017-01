Hier moet je op letten als je zakendoet in de Verenigde Staten

NUzakelijk zet samen met Business Development Coach Stephan van de Wall van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een aantal tips op een rij.

Bereid je gedetailleerd voor

Net als bij alle andere plannen om zaken te doen in het buitenland, geldt ook voor de Verenigde Staten: doe uitgebreid onderzoek naar de markt waar je je op wilt begeven. Ga eerst zelf rondkijken en bezoek beurzen. Van de Wall: "Zo krijg je een beeld van de markt, proef je de mentaliteit en kun je zien of Amerika iets voor jou is en of er inderdaad kansen voor je zijn."

Face-to-facecontact is essentieel

Amerikaanse bedrijven doen het liefst zaken met bedrijven die in Amerika zitten. Face-to-facecontact met je zakenpartner is daarbij, met name in het begin, essentieel. "Het is vaak moeilijk om de juiste persoon te pakken te krijgen, zeker bij grote bedrijven. De beste manier is om via het netwerk van Nederlandse posten, andere Nederlandse bedrijven of relaties die al actief zijn in Amerika proberen in contact te komen met je potentiële zakenpartner. De RVO kan hierbij helpen."

Draag 'gepaste kleding'

Voor een groot gebied zoals de VS is het lastig om over één kledingvoorschrift te spreken, maar over het algemeen is formele kleding gewenst bij zakelijke afspraken. Een pak voor heren en een mantelpakje voor dames is aan te bevelen. Maar ook hier geldt dat de conventies per staat of bedrijfstak kunnen verschillen. Van de Wall: "In Silicon Valley geldt het voorschrift voor formele kleding bijvoorbeeld minder. Dat is een heel ander soort en meer dynamische omgeving."

Wees informeel, maar bewaak de grenzen

Amerikanen hebben over het algemeen een vlotte en joviale manier van zakendoen. "Je adresseert elkaar al vrij snel met de voornaam", zegt Van de Wall. Op een visitekaartje staat de voornaam altijd vermeld. Academische titels kan je beter niet op het kaartje zetten. Zet er eerder de omschrijving van je huidige functie op. "Het gaat in Amerika niet om je opleiding, maar om wat je al hebt gedaan en bereikt op zakelijk gebied."

In Amerika zijn werkontbijt en zakenlunch belangrijk voor het leggen van sociale contacten en de afronding van zaken. Pas daarbij wel op dat de afspraken de vrije tijd van je zakenpartner niet in gevaar brengen. Sport is een prettig informeel gespreksonderwerp voor tijdens deze eetafspraken. Pas op met meer gevoelige onderwerpen als religie, politiek en ras.

Verkoop jezelf (en je product)

Hollandse bescheidenheid heeft in Amerika geen effect. Je moet jezelf en je product verkopen door uit te stralen dat je trots bent op wat je doet of maakt. "Amerika is een enorm land en de commerciële kansen zijn erg groot. Maar je moet je wel proberen te onderscheiden van concurrenten." Dat doe je bijvoorbeeld door goede, korte pitches voor te bereiden en je bedrijf en product goed te representeren. "Laat zien wat je niches zijn. Geef aan waarin jij verschilt met concurrenten en waarom het product zo goed is."

Pas je website aan

Bij een goede representatie van het bedrijf, hoort ook een representatieve website. Pas je website aan op de groep waarmee je zaken doet. In het geval van Amerika betekent dat niet alleen dat je een (foutloze) Engelstalige versie van de website maakt, maar ook dat documentatiemateriaal wordt omgeschreven. Amerikanen rekenen bijvoorbeeld in inches, feet en Fahrenheit. Bij de taalkeuzeknop is het verstandig om niet alleen de Britse vlag Union Jack als optie te zetten, maar ook de Amerikaanse Stars and Stripes toe te voegen. "Of beter nog: een aparte website ontwikkelen voor Amerikaanse contacten."

Vraag juridische hulp

Als er eenmaal zakelijk afspraken worden gemaakt, is het contract allesbepalend. Alles waar je afspraken over hebt gemaakt, moet duidelijk op papier worden vastgelegd. De rechtsvorm in Amerika is anders, dus de afspraken moeten juridisch nauw afgedekt zijn. Contracten zijn daarom vaak zwaarder en uitgebreider. Van de Wall: "Er wordt vaak gezegd dat het daardoor erg moeilijk is om zakelijke afspraken te maken in Amerika, maar het valt mee als je alles goed vastlegt en juridisch indekt. Vraag daarvoor juridische bijstand. Je maakt hiervoor kosten, maar je hebt die hulp absoluut nodig."