Profiel WizeNoze: 'Resultaten Google vaak irrelevant en ongeschikt voor kinderen'

"Het internet is voor een grote groep mensen ontoegankelijk, omdat het te moeilijk is om er begrijpelijke informatie te vinden", zegt Diane Janknegt, medeoprichter van WizeNoze.

Volgens het bedrijf zijn de meeste websites gericht op hogeropgeleiden. "En dat terwijl veel data, zoals overheidsinformatie, tegenwoordig alleen nog digitaal te vinden zijn. Dat maakt het voor velen lastig om bij te blijven", aldus Janknegt. Denk daarbij niet alleen aan kinderen, maar bijvoorbeeld ook aan laaggeletterden of ouderen.

WizeNoze, opgericht in 2013, ontwikkelde naar eigen zeggen twee oplossingen voor dit probleem. Een algoritme dat het leesniveau van teksten kan analyseren, moet bedrijven en organisaties allereerst helpen om hun informatievoorziening duidelijk te maken voor alle lezers.

"Onze software doet suggesties over hoe de tekst kan worden aangepast tot een begrijpelijker leesniveau", zegt Janknegt. Het aanpassen zelf is echter handwerk. Ziekenhuizen zouden zo hun informatie over behandelingen of medicijnen helder kunnen uitleggen.

Als ze dat niet doen, dan kan er volgens de ondernemer zelfs geld verloren gaan. "Als mensen niet begrijpen waarom en hoe ze iets moeten behandelen, dan is de uitvoering per definitie minder efficiënt. Helder communiceren is belangrijk."

Kinderen

Dat geldt ook voor kinderen en jongeren, vindt het bedrijf. Daarom werkt WizeNoze ook aan een database met "betrouwbare en leesbare" informatie die geschikt is voor kinderen. "Aan de database is een zoekmachine gekoppeld waarmee iedereen kan werken op zijn of haar eigen leesniveau", zegt Janknegt.

Dat kan mede doordat de gebruiker eerst moet invullen hoe oud hij of zij is. "Google weet niet wie de persoon achter een zoekopdracht is. Dat zorgt ervoor dat veel resultaten vaak niet relevant zijn. Zoek je op Amazone om meer te leren over de rivier, dan krijg je eerst de webshop en dan misschien een keer iets dat je zoekt."

Effectiever dan het invoeren van leeftijd is dat de zoekresultaten bij WizeNoze al geschikt zijn voor kinderen. Dat komt doordat de database alleen gevuld is met geschikte informatie voor de doelgroep. Zoek je op het woord seks, dan krijg je geen pornofilms te zien, maar informatie van bijvoorbeeld de Kindertelefoon.

"Kinderen willen namelijk wel informatie kunnen vinden. Wij kunnen ervoor zorgen dat het relevant is, zonder het hele internet te blokkeren."

Engels

WizeNoze levert de technologie, die begin dit jaar op de markt kwam, inmiddels aan partijen zoals KPN en verschillende scholen. Ook werkt de startup samen met ANP om nieuwsstromen geschikt te maken voor een jonger publiek.

Deze maand lanceert het bedrijf een Engelstalige versie van die dienst in het Verenigd Koninkrijk. "We werken samen met een scholenverband in de regio Londen", aldus Janknegt. "We willen onze dienst in nog veel meer talen ontwikkelen."

Om die ambities te realiseren, leunt WizeNoze op een innovatiekrediet en is het bedrijf bezig met een nieuwe financieringsronde. Het bedrijf haalde vorig jaar 1,75 miljoen euro op en telt inmiddels twaalf medewerkers. "Onze dienst blijft advertentievrij", belooft Janknegt.

De onderneemster zegt bovendien dat Google geen concurrent is. "Dat komt omdat wij ons puur richten op het informatieve deel van het internet. Informatie voor bijvoorbeeld een spreekbeurt of over hobby's. "WizeNoze is internetten voor de doelgroep, daarvoor kregen we zelfs subsidie van Google."

