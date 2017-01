Fish Tales: 'Er gebeuren binnen mijn bedrijf steeds nieuwe dingen'

Wie: Bart van Olphen

Onderneming: Fish Tales

Medewerkers: 10

Duurzame vis is makkelijk te maken, is de boodschap van Van Olphen. Op deze boodschap is zijn bedrijf, dat hij samen met Harm Jan van Dijk zo’n drie jaar geleden oprichtte, gebouwd. Ook heeft hij hiermee ruim veertigduizend volgers op zijn Youtube-kanaal gekregen en werkt hij regelmatig samen met de bekende Britse kok Jamie Oliver.

De werkdag van Van Olphen begint op kantoor meestal rond 08.00 uur. De drie kinderen bepalen vaak hoe laat wordt opgestaan, ongeveer 06.45 uur of 07.00 uur. Vaste ochtendrituelen zijn onder andere een lange douche (“dan komen alle ideeën met het water, ook als ik op zee ben heb ik dat”) en een slecht ontbijt (“dat is mijn voornemen voor het nieuwe jaar”).

Onverwachte zaken

"En ik probeer altijd een rondje te lopen rond het Vondelpark, maar eigenlijk lukt dat ook niet. Vanaf volgende week heb ik een vast iemand die me gaat begeleiden." Verder draait de ochtend vooral om de kinderen en naar het kantoor gaan.

Hij legt uit dat een dag vaak niet helemaal gepland wordt omdat hij ook veel bezig is met onverwachte zaken die aandacht vragen. "Als je onderneemt weet je vaak niet wat de dag van morgen brengt. Hoewel het makkelijker gaat afhankelijk van hoe ver je in je onderneming bent. Er kan van alles zijn. Het is nooit zo dat elke dag hetzelfde ritme kent."

"Dat probeer ik dan wel een beetje te sturen door in rustigere tijden wat vaker thuis te zijn. Ik vind het wel belangrijk dat de balans tussen thuis en werk goed is." Met ervaring weet hij beter om te gaan met de druk om altijd bezig te zijn met de onderneming.

Albert Heijn

Hij verwijst naar de samenwerking met Albert Heijn. Sinds twee jaar ligt de vis van Fish Tales in de schappen van de supermarktketen. "Dat is dan een nieuwe klus met nieuwe producten. Maar als je dat in de loop der jaren drie of vier keer hebt gedaan, dan geeft dat rust. Tuurlijk zijn er nieuwe uitdagingen. Ik zeg niet dat het minder uitdagend wordt, maar het wordt wel minder spannend. Je hebt het meer onder controle."

Van Olphen legt uit dat zijn werk vooral draait om de communicatie-activiteiten zoals zijn Youtube-kanaal of de boeken. Zo kan het ook zijn dat hij om 09.00 uur 's ochtends meteen begint in de studio of op locatie. "Mijn werk bestaat niet uitsluitend uit het kantoor. Meer dan de helft van mijn werk is het verhaal onderhouden."

Fish Tales probeert nu via een crowdfundingcampagne een bedrag op te halen voor uitbreiding naar Duitsland. Het concern heeft met nog vijf dagen te gaan 400.000 euro opgehaald en heeft als streefbedrag 500.000 euro. Schaalgrootte is belangrijk voor het bedrijf, onder meer om niet afhankelijk te zijn van enkele afnemers.