Dit wordt de week voor ondernemers

Op maandag gaat in de RAI Amsterdam de Horecava van start, de jaarlijkse vakbeurs voor de horecasector. Het thema van dit jaar is 'Proef de toekomst'. Tijdens deze editie van de beurs wordt stilgestaan bij technologische ontwikkelingen en trends in de horeca, die samengaan met ambacht en duurzaamheid. De Horecava duurt tot en met donderdag.

Bezoekers kunnen diverse worskhops bezoeken, zoals 'een betere barista in drie stappen', 'direct meer theebeleving' en 'Irish coffee made easy'. Verder vinden er tijdens het evenement verschillende competities plaats. Zo wordt gekeken welke deelnemer de beste maaltijdsalade kan produceren, welk bedrijf de lekkerste hamburger maakt en is er het NK voor koks. Mensen die een uitnodiging hebben gekregen, kunnen zich gratis registeren voor de beurs. Zonder uitnodiging kost een kaart voor de Horecava 55 euro.

Ondernemers die woensdag van plan zijn de trein te pakken, kunnen misschien toch beter voor de auto kiezen. Dan leggen machinisten en conducteurs van de NS namelijk mogelijk enige tijd het werk neer aan het begin van de middag. Zij zijn van plan een groot landelijk werkoverleg te houden in Utrecht.

Het treinpersoneel is ontevreden over onder meer de nieuwe dienstregeling. De eventuele werkonderbreking wordt niet georganiseerd door de vakbonden, maar komt voort uit de medewerkers zelf. Een woordvoerder van de machinisten voorziet aanzienlijke gevolgen voor het treinverkeer.

Van donderdag tot en met zondag 15 januari vindt in MECC Maastricht de oldtimerbeurs InterClassics Maastricht plaats. Kopers, liefhebbers, handelaren en dagjesmensen treffen elkaar hier om de collectie klassieke wagens, onderdelen en automobilia te bekijken. En om te netwerken natuurlijk. Hoofdthema is dit jaar het 70-jarig jubileum van Ferrari. Kaartjes voor donderdag, preview day, kosten online 35 euro en aan de kassa 39,50 euro. Voor de andere dagen is dit 16,50 euro en 19,50 euro.

Eveneens op donderdag is er een nieuwjaarsreceptie van VNO-NCW West in Den Haag, voor leden en relaties. De receptie staat dit jaar in het teken van de Nieuwe Helden: ondernemers die zich in 2016 hebben onderscheiden, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie of maatschappelijke betrokkenheid. Zij zijn uitgenodigd om te komen pitchen.

Vrijdag maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend hoe de omzet van de detailhandel zich in november ontwikkeld heeft. Eind december meldde uitkeringsinstantie UWV dat het met de werkgelegenheid in de sector in ieder geval goed gaat. Deze groeit ondanks de faillissementen van een aantal grote winkelketens. De komende twee jaar zullen er naar verwachting zo'n vijftienduizend banen bij komen in de sector.

Op vrijdag publiceren we ook weer een portret van een startup die genomineerd is voor de NU.nl Startup Award. De vierde en laatste finalist is Ikbenfrits.nl. De andere genomineerden zijn WizeNoze, We4Sea en Inkless. Tijdens Big Improvement Day op 17 januari wordt de winnaar onthuld.