Bouwdrift in hotelsector, maar geen zorgen voor kleine ondernemer

In 2016 zijn er 233 plannen ingediend om een hotel te bouwen of te verbouwen, zo meldt vaksite Hotelbouwplannen.nl.

Dit is het hoogste aantal plannen sinds 2011. De site houdt de gegevens bij sinds 1999. Het gaat om 158 nieuwbouwplannen en 75 verbouwplannen.

Volgens Paul Sprakel van de site wordt er vooral aan de onder- en bovenkant van de markt bijgebouwd.

Amsterdam voert de lijst van gemeenten met de meeste plannen aan. Zo zijn er 78 plannen voor nieuwe hotels die nog worden uitgevoerd. Vanaf 1 januari dit jaar worden in Amsterdam ook geen nieuwe plannen meer ingewilligd.

"Het stroomt bijna vanzelf vol", legt Sprakel uit. De markt in de hoofdstad lijkt onverzadigbaar. "Amsterdam is echt heel populair. Vanuit de hele wereld komt men daar naartoe. Kijk je naar de Betuwe of buiten de Randstad, dan moet men wat meer moeite doen."

Bouwstop

Sprakel verwacht dat de groei in het aantal bouwplannen de komende jaren ook zal toenemen. "Als we de trend doorzetten die we nu zien, dan is de verwachting wel dat de komende twee à drie jaar het aantal plannen gaan stijgen."

Met de bouwstop in de hoofdstad, wordt er meer activiteit verwacht in de regio om Amsterdam. "Er zit wel heel veel potentieel." Sprakel haalt aan dat ook vanuit andere steden toeristen binnen korte tijd naar Amsterdam kunnen reizen. "Die infrastructuur in Nederland leent zich er wel voor om de cirkel rond Amsterdam wat groter te maken."

De laatste twee jaar is al te zien dat het aantal plannen voor nieuwe hotels of het verbouwen van bestaande hotels toeneemt.

Kleine bedrijven

"Ik denk dat de kleine bedrijven zich daar geen zorgen over hoeven te maken, maar dan moeten ze wel zorgen dat ze een hele goede formule hebben. Buiten de Randstad heb je hotels met hele goede formules. Mooi voorbeeld is eigenlijk wel Van der Valk."

Ook Hotel de Dames van de Jonge in Giethoorn is een mooi voorbeeld, vertelt Sprakels. "Dat drijft op Chinese gasten en die hebben daar een hele goede formule neergezet. En dat moet je doen, je moet gaan voor een doelgroep, afbakenen en beschrijven en dan heb je toekomst."