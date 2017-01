Nederlandse bedrijven verheugd over handelsmissie VS

De reis begint met de opening van het Holland Startup Pavilion tijdens CES, de grootste technologiebeurs ter wereld.

NU.nl sprak twee bedrijven die te vinden zijn op de beurs: Babywatcher en 24Coms.

"Wij zijn gevraagd vanuit StartupDelta", vertelt Raymond Bergs. Hij is oprichter en directeur van Babywatcher, een bedrijf met tien medewerkers dat compacte ultrascanners maakt waarmee zwangere vrouwen thuis een pretecho kunnen maken.

"We hebben natuurlijk meteen ja gezegd", gaat Bergs verder. "Ons product is sinds mei op de markt. We richten ons nu voornamelijk op de Benelux, maar hebben uiteraard internationale groeiplannen. Dit is een gouden kans."

Doelen

Bergs heeft zijn bedrijf verschillende doelen gesteld voor het bezoek aan de beurs, zoals in contact komen met mogelijke marketingpartners en het zoeken van investeerders. "Daarvoor hebben we de deelnemerslijst van de CES bekeken, waarop zo'n 3.800 bedrijven staan, en zijn we nagegaan wie interessant zou zijn voor ons product. Er waren vijftien partijen op het gebied van babycare en met een aantal hebben we al afspraken gemaakt."

Ook in de Amerikaanse markt heeft Bergs zich al enigszins verdiept. "Ik heb een trainingssessie gevolgd, dat was heel nuttig. Tussen Amerikanen en Nederlanders bestaan typische verschillen, zoals dat wij heel nuchter zijn en zij overdreven enthousiast kunnen doen over iets."

Bergs verwacht komende week lange dagen te maken. "Ik sta elke dag op de beurs en elke avond zijn er ook nog feestjes. Ik wil wel een paar van die afterparty's meepakken, want ze bieden een mooie gelegenheid om te netwerken. Dus ja, het wordt druk. Maar dat geeft niet. Ik heb er heel veel zin in."

Deuropener

Ook Erwin van der Valk, die op 2 januari is begonnen als CMO van 24Coms, verheugt zich op de aandacht tijdens de handelsmissie en CES. 24COMS is een platform voor mobiele gebruikers om zakelijke informatie te delen en te communiceren en heeft veertien medewerkers

"We willen dit jaar graag internationaal uitrollen", aldus Van der Valk. "Dan is dit natuurlijk een hele mooie deuropener."

Het bedrijf hield zich de afgelopen tijd bezig met het voorbereiden van presentaties voor de pers en eindgebruikers en potentiële distributiepartners. 24Coms zoekt partners met gedegen kennis van buitenlandse markten die zich willen aansluiten bij het netwerk van het bedrijf. "Tijdens CES hebben we een aantal afspraken staan."