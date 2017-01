Profiel Ikbenfrits: 'Wij willen goed doen wat banken verkeerd hebben gedaan'

De klassieke financieel adviseur is passé. Tenminste, als het aan Ikbenfrits ligt. "Wij willen góed doen wat banken en verzekeraars dertig jaar lang verkeerd hebben gedaan", zegt mede-oprichter Michiel Lensink (45).

Zie daar 'Frits', een website die je stap voor stap helpt met het kiezen van de juiste hypotheek. "Consumenten regelen bijna al hun zaken zelf via internet, maar hypotheken zijn nogal ingewikkeld en ondoorzichtig. Wanneer is het bijvoorbeeld voordelig om over te stappen? Wij maken die complexe materie tot iets dat begrijpelijk is."

Veel data die normaal verborgen zijn, laat Ikbenfrits wel zien, zegt Lensink. "We doen bijvoorbeeld onderzoek naar rekenmethodes van banken en naar rentes. Steeds proberen we te bedenken: hoe kunnen we data zo presenteren, dat iedereen het snapt?"

Transparantie

Het idee ontstond toen een vriend van de oprichters wilde overstappen naar een andere hypotheek. "Hij wilde uitrekenen welke kosten daarbij komen kijken, maar niemand kon antwoord geven op zijn vragen. Op internet bleek nauwelijks een plek te zijn waar je makkelijk berekeningen kon maken."

Resultaat is een online adviseur die transparantie en eerlijkheid hoog in het vaandel heeft. "Niet voor niets gebruiken zowel de Consumentenbond als de Vereniging Eigen Huis onze tools. Wij zullen nooit een dienst verkopen als die alleen onszelf beter maakt. We geloven dat als wij mensen de juiste informatie geven, ze de volgende keer dat ze iets nodig hebben bij ons aankloppen. Of ze sturen hun kind, buurman of vriend onze kant op."

Die vrijblijvende aanpak lijkt te werken: het afgelopen jaar werd de tool 120.000 keer ingevuld en het team van Ikbenfrits bestaat nu uit bijna twintig man.

Misstanden

Naast de adviseurskant van Ikbenfrits ziet Lensink ook een maatschappelijke taak voor zijn platform. "Doordat we beschikken over veel data van klanten, ontdekken we regelmatig misstanden in de markt." Zo is Ikbenfrits onlangs een claim gestart tegen banken die een te hoge boete zouden hebben opgelegd aan klanten die overstappen van hypotheek.

In de toekomst wil Ikbenfrits ook op andere terreinen financieel advies geven. "Denk aan verzekeringen en pensioenen. Banken hebben een enorme overhead en verouderde systemen die niet klantvriendelijk zijn. Ik denk dat daar de komende tien jaar veel gaat veranderen."