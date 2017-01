'Huren winkelpanden flink lager in 2016'

Gemiddeld lag de huur 4,2 procent lager dan in 2015, blijkt maandag uit cijfers van JLL. Voor het onderzoek is gekeken naar gegevens van 187 winkelstraten en winkelcentra in 74 gemeenten.

Met name in de kleinere steden hebben eigenaren van vastgoed het moeilijk. In de kleine en middelgrote steden zijn de huurprijzen met 7,7 procent gedaald.

Winkeliers zijn selectiever met het openen van nieuwe filialen. Ook de faillissementen in de detailhandel hebben de huren geen goed gedaan. Winkeliers hebben daardoor in veel steden een goede onderhandelingspositie.

Kortingen

In slechts zeventien van de onderzochte straten zijn de huren gestegen. De huren gingen het hardst omhoog (18 procent) in de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam. In de straat is lange tijd gebouwd aan de Noord-Zuidlijn. Nu de metrolijn naar verwachting in 2018 in gebruik genomen wordt, zouden winkeliers weer bereid zijn om hogere huren te betalen.

Aan het Rokin (14 procent) en Damrak (13 procent) in Amsterdam is eveneens geïnvesteerd in de verbouwing van grote winkelpanden. Ook daar zijn de huren gestegen. De Eindstraat in Breda (9 procent) en de Grote Markstraat in Den Haag (8 procent) volgen op de vierde en vijfde plek.

De huren in het Amsterdamse winkelcentrum Gelderlandplein zijn na een renovatie met 13 procent gestegen. Ook de prijzen in winkelcentra Drievriendenhof in Dordrecht (8 procent), De Barones in Breda (7 procent) en Hilvertshof (4 procent) stegen na een impuls door renovatie.