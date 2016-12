Best beoordeelde oliebollenbakker ziet score terug in klandizie

Bakker Jan Pieter Duin uit Tiel van de gelijknamige Brood- en Banketbakkerij spreekt van oliebollentoerisme, consumenten die het hele land doorreizen om de beste oliebollen te proeven.

Die klanten weten vooral de top drie bakkers uit de test te vinden. "Die mensen ben je kwijt, maar voor de rest maakt het niet uit."

Mogelijk verliest Duin dit jaar een paar van deze toeristen. Hij zag zijn oliebol terug op de twintigste plek dit jaar. Vorig jaar behaalde hij de derde plek. Een twintigste plek is overigens nog steeds een geweldige prestatie, benadrukt hij. "Top tien, top twintig, dat is geweldig man. Daar moet je zoveel voor doen."

Hoge plaats

En het oordeel van de jury klopt ook vindt hij. "Ik had me vergist in het percentage vruchten. Ik was ervan overtuigd dat het vijftig was en die jongen die het vorig jaar gedaan heeft bij mij zei dat het zestig was. Dus dan kom je tekort. Net dat kleine beetje."

De test zelf zorgt wel voor meer mensen in de winkel. "Je hebt mensen in de winkel die je anders nooit had." En het effect van een hoge plaats sijpelt misschien ook wel door naar een volgend jaar. Duin heeft verder veel aan de goede naam in de buurt.

Publiciteit

Ivo Vliegendehond van Bakkerij Vliegendehond uit het Friese Wolvega denk dat een goede beoordeling een groot effect heeft op de omzet. "Er komt publiciteit los en dan komen de mensen los", zegt hij.

De bakker kreeg ook een tegenvaller te verwerken dit jaar. Na maar liefst zes top tien plaatsen in evenzoveel jaren, moest hij dit jaar genoegen nemen met plek 57.

In al die jaren heeft hij veel gehad aan de test van het AD, maar of het ook dit jaar uitmaakt dat hij daalt in de ranglijst weet hij niet. Met een lange traditie van goede beoordelingen weten klanten hem al langer te vinden, denkt hij.

Later effect

Henk Eshuis van Versbakkerij Eshuis kreeg ook een lagere beoordeling. Zijn oliebol ging van plek zeven naar plek 99, maar de mensen komen nog steeds van "heinde en verre." Mogelijk ook nog door de goede score van een jaar eerder.

Eshuis werd onlangs zelfs gefeliciteerd met een zevende plaats. "Toen hebben we een bericht geplaatst op Facebook met de boodschap: 'hartelijk dank voor de felicitaties, maar het was de uitslag van vorig jaar'."

Over een eventueel effect op volgend jaar is Eshuis niet bezorgd. "Stel dat we volgend jaar een hoger cijfer krijgen, dan zorgen we ervoor dat het beter bekend wordt. zodat mensen niet gaan zeggen dat het vorig jaar slecht was."