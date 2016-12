Aantal vuurwerkverkopers neemt af: 'De taart is verdeeld'

Aan het begin van dit millennium telde Nederland nog zo’n 4.500 vuurwerkverkopers, dat aantal is inmiddels meer dan gehalveerd.

Dat komt mede door de vuurwerkramp in Enschede. "Sindsdien zijn er veel strengere veiligheidsvoorwaarden voor de opslag en verkoop van vuurwerk", zegt Leo Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN).

Ondernemers moeten er onder meer zelf voor zorgen dat hun winkel een sprinklerinstallatie heeft en brandveilige deuren. De veiligheid moet jaarlijks gecontroleerd worden. "Dat vergt een minimale investering van 20.000 euro", aldus Groeneveld. "Maar ik ken ook bedrijven die een ton hebben geïnvesteerd."

Daarbij lijkt de vuurwerkmarkt verzadigd. "De vuurwerktaart is verdeeld. Je hoeft in Nederland niet uren in de rij te staan voor je waar", zegt Groeneveld. Het is voor nieuwkomers daarom niet per se lucratief om in de vuurwerkhandel te stappen.

Dat geldt ook omdat er een fysiek verkooppunt moet zijn. "Online bestellen kan bij de meeste winkels, maar het is verboden om de pakketten per post te verzenden."

Online

Groeneveld ziet dit jaar een toename van online bestellingen van zo’n 5 procent. "De meeste mensen kopen hun vuurwerk in de winkel. Het is onderdeel van de traditie, ik noem het funshoppen. Je koopt geen zak hondenbrokken. Vuurwerk is iets dat met zorg wordt uitgekozen."

BPN merkt dat consumenten weer "wat ruimer in hun jasje zitten". In de voorverkoop werd dit jaar al zo’n 4 procent meer vuurwerk verkocht dan in 2015. Toen werd er in totaal voor 65 miljoen euro aan vuurwerk verkocht.

"De weersvoorspellingen zijn daarbij geweldig", zegt Groeneveld. "Zoals het er nu uit ziet helder en droog. Dat is goed voor de omzet."